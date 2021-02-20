اليوم السابع
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بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين بـ1000 جنيه غدا

السبت، 20 فبراير 2021 03:00 م
بدء صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحيين بـ1000 جنيه غدا نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب ـ مدحت وهبة

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تبدأ وزارة التضامن الاجتماعى غدا الأحد، صرف الدفعة الثانية من الدعم الاستثنائي لنحو 9 آلاف مرشد سياحى بقيمة 1000 جنيه، ويخصص هذا الدعم للمرشدين السياحيين الذين تنطبق عليهم معايير الاستحقاق والمسجلين على قواعد بيانات وزارة السياحة والآثار.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى أكدت فيه الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الدفعة الأولى تم صرفها فى شهر سبتمبر 2020 لمساعدة أسر المرشدين السياحيين فى مواجهة زيادة الأعباء الناتجة عن دخول المدارس والجامعات، مضيفة أنه جارى حاليا التنسيق مع هيئة البريد لصرف الدفعة الثانية يوم الاحد الموافق 21/2/2021 مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لضمان عدم التزاحم على الصرف من خلال مكاتب البريد وأن هذه المبادرة تأتى فى ضوء تطورات أزمة فيروس كورونا المستجد والتداعيات الناتجة عنه والتى تأثرت بها العديد من القطاعات الاقتصادية وعلى رأسها قطاع السياحة.

وأوضحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن عدد المرشدين السياحيين المسجلين لدى وزارة السياحة يبلغ نحو 12.424 ألف مرشد سياحى وقد وضعت الوزارة بعض المعايير لتحديد المستحقين للدعم الاستثنائي، حيث تم استبعاد حالات الوفاة، والعاملين بالقطاع الحكومي، وأصحاب المعاشات، أو المستحقين لمعاش، أو شريك فى شركة، أو المستحقين لمساعدات برنامج تكافل وكرامة.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أن هذا الدعم يأتى فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بصرف قيمة دعم لمدة أربعة شهور بواقع 500 شهريا للأعداد المستفيدة من المنحة على دفعتين.

وتأتى مبادرة وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار إطلاق العديد من مبادرات الدعم الحكومية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا والظروف الطارئة التى تمر بها البلاد نتيجة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، ومراعاة لظروف المواطنين والتخفيف عن كاهل العاملين فى القطاع السياحى فى مثل هذه الظروف.

 


التضامن

الدعم الاستثنائى للمرشدين السياحين

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