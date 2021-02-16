حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا

إعداد على عبد الرحمن

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:

وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات

التعليم العالى تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار