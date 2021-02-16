حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى:
وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه
وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات
وزيرة التخطيط: كل 13 ثانية يولد طفل جديد..و2.3 مليون زيادة فى 2020
التعليم العالى تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار
الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن للابتهالات وتلاوة القرآن
وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار
الرى تعلن إحالة 16 ألف و 239 محضر تعدى على الترع للنيابة
وزير الكهرباء يبحث مع سفير فرنسا بالقاهرة مجالات التعاون بين البلدين
وزير النقل يحضر اختبارات المهندسين الجدد بالمترو ويوجه بتنظيم تدريب مكثف لهم.. صور
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