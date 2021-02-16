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حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. وزير التعليم: لم نرسل الامتحان الموحد للمديريات ونصمم نظاما مناسبا الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى
إعداد على عبد الرحمن

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شهدت دواوين الوزارات، اليوم الثلاثاء، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء والجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد "اليوم السابع" أبرز أخبار الوزارات اليوم كما يلى: 
 

وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات

التعليم العالى تعلن بدء التقدم لجائزة اليونسكو للسلام بجائزة 150 ألف دولار

الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن للابتهالات وتلاوة القرآن
 
وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار
 

 


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