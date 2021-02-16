وزير التموين: غرفة عمليات لمتابعة المخابز وضخ السلع خلال التقلبات الجوية

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه وجه مديرى مديريات التموين بالمحافظات متابعة الاسواق ومنافذ صرف السلع التموينية والمخابز فى ضوء التقلبات الجوية التى تمر بها البلاد، كما اعلن المصيلحى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام الوزارة برئاسته وعدد من ومساعديه ومعاونيه وقطاع الرقابة والتوزيع لمتابعة الامر لحظة بلحظة من حيث توافر الخبز الدقيق واحتياجات المواطنين من السلع الغذائية على بطاقة الدعم، مضيفا انه يتابع يوميا كم السلع وتوافرها بمخازن الشركة القابضة للسلع الغذائية التى يصل عددها الى 1500 مخزن ينتشرون بمحافظات الجمهورية الكترونيا بعد ادخال اجهزة الحاسب الآلى اليها وتليفونيا أيضا .



وأضاف المصيلحى، أنه تم صرف 85% من الدعم المقرر للموا طنين على بطاقة الدعم حتى الآن، مشيرًا إلى أنه يتوافر فى كل مخبز رصيد 3 ايام من الحصة المقررة كرصيد استراتيجي اضافة الى الحصة اليومية الى كل مخبز، مؤكدا بان غرفة عمليات الوزارة لم تتلاقى اى شكوى عن نقص دقيق او سلع غذائية بسبب التقلبات الجوية .

وكشف محمود شاهين ، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تتعرض لحالة من حالات عدم الاستقرار بالأحوال الجوية، حيث تشهد البلاد انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على أغلب مدن ومحافظات الجمهورية .



وأضاف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن الانخفاض فى درجات الحرارة هذه الفترة تعتبر أقل درجات الحرارة تم تسجيلها خلال هذا العام ، نافيا الشائعات التى يتم تداولها بشأن أن الانخفاض غير مسبوق على مصر ، قائلا :"موجة طبيعية جدا تحدث فى فصل الشتاء وحصلت خلال الأعوام الماضية".



وتابع :" فاصل الشتاء لسه فاضل عليه شهر" ، لافتا إلى وجود فرص لتكون الصقيع على المزروعات فى الصعيد ، مضيفا أن حالة عدم الاستقرار التى تتعرض لها البلاد بسبب تأثر البلاد بمنخفض جوى فى طبقات الجو العليا يتزامن معها وجود منخفض فى سطح الأرض يطلق عليه منخفض قبرصى.