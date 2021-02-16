اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 16 فبراير 2021 05:16 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:52 م
وزير التنمية المحلية: انتشار قيادات المحليات فى الشوارع لسرعة شفط مياه الأمطار اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً من الادارة العامة للأزمات والكوارث بالوزارة عن اخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات، فى ضوء حالة عدم استقرار الأحوال الجوية.
 
وذكر بيان للوزارة اليوم، أن التقرير أشار إلى أن محافظة القاهرة شهدت سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة لم ترتق إلى تجمعات مياه مع استمرار رفع حالة الاستعداد القصوى مع تمركز المعدات فى كافة المناطق المدرجة بالخطة المعدة لمجابهة الامطار الغزيرة على مستوى المحافظة، بينما شهدت محافظات مطروح والاسكندرية وكفر الشيخ والدقهلية سقوط أمطار خفيفة الى متوسطة على مراكز ومدن المحافظات وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدة المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى .
 
وأكد شعراوى، أن الحالة الجوية مستقرة بباقى المحافظات مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى تحسباً للتقلبات الجوية وذلك بجميع المرافق والخدمات والوحدات المحلية مع المراجعة المستمرة لكافه الإجراءات اللازمة التى تم اقرارها مسبقا مشيراً الى انه تم تشكيل وحدات تدخل سريع بالمحافظات للتعامل الفورى مع اية احداث طارئة بالمراكز والمدن والأحياء .
 
وأوضح شعراوى أن القيادات المحلية متواجدة ميدانيا فى الشوارع منذ الصباح الباكر لمتابعة عمليات شفط تراكمات المياه ومراجعة تمركز سيارات الشفط فى الأماكن التى تتعرض للتراكمات لسرعة سحب المياه للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار وعدم تعطيل حركة المرور بالشوارع.
 
وأشار شعراوى إلى أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة مستمرة على مدار اليوم بمتابعة تطورات الوضع بالمحافظات بالتنسيق مع غرفة العمليات المركزية بمجلس الوزراء وغرف العمليات بالمحافظات لسرعة التعامل مع أية أحداث طارئة ويتم العرض عليه اخر المستجدات لسوء حالة الطقس بالمحافظات أول بأول .
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها و تقوم بحل أى شكاوى تتعلق بالأمطار من جميع المحافظات، كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالأمطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى:رقم "الواتس أب" : وهو  01150606783  والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك": بعنوان ( صوتك مسموع) 
www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن : (15330 ) اضافة الى البريد الإلكترونى info@mld.gov.eg

التنمية المحلية

حالة الطقس

الطقس اليوم

اخبار المحليات

اخبار الطقس

الأمطار

سقوط أمطار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تعرف على حالة الطقس بالطريق الصحراوى الشرقى للصعيد..فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:48 م

اطمئن على محافظتك.. جولة بعدد من المحافظات لرصد موجة الطقس السيئ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:43 م

نقابة الصيادين بالسويس تحذر مراكب الصيد بالخليج بسبب الطقس السيئ

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:32 م

رئيس مدينة المحلة يوجه بنشر المعدات لمواجهة موجة الطقس السئ.. صور

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:17 م

تباطؤ حركة السيارات أعلى محور المشير طنطاوى بسبب حالة الطقس..فيديو

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:56 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة