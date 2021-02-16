هالة زايد: 2 مليون نسمة زيادة سكانية كل عام تكلفنا 54.5 مليار جنيه سنويا

كتب محمد عبد العظيم

أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أن الزيادة السكانية تمثل عبئا كبيرا على الدولة المصرية، مشيرة إلى أنه إذا كان لدينا 2 مليون نسمة زيادة في السكان سنويا سوف نحتاج إلي 54.5 مليار جنيه سنويا.

وأضافت الدكتورة هالة زايد خلال كلمتها في افتتاح المجمع الطبي المتكامل في محافظة الإسماعيلية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الزيادة السكانية بمقدار 2 مليون نسمة سنويا يعنى أننا في حاجة إلى40 مستشفى بتكلفة 40 مليار جنيه، و15 مركزا طبيا بتكلفة 375 مليون جنيه، بالإضافة إلى 50 وحدة بتكلفة مليار جنيه، و80 سيارة اسعاف، فضلا عن الاحتياج إلى 4 آلاف طبيب و40 الف ممرضة لخدمة 2 مليون، بجانب 13 مليار جنيه مقابل الخدمات، هذا بخلاف الأموال المطلوبة لتطوير الخدمة الحالية وخدمة المتواجدين.

وقالت وزيرة الصحة، أنه تم تطوير المجمع القومى للأمصال، وتم تنفيذ مشروع الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما، لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما، وتم تأهيل 8 مراكز وسيتم الانتهاء من 20 مركزا مع نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تطوير منظومة الإسعاف بشكل كامل.

وتابعت الدكتورة هالة زايد: "مستشفيات الحميات والصدر كان يوجد بها عنابرالبعض منها قديم وعمره يصل إلى 100 عاما، وتم تطوير 34 مستشفى صدر وحميات، بنصف مليار جنيه، وكانت هذه المستشفيات تمثل حط الصد لمواجهة جائحة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه تم تطوير المستشفيات النموذجية على مستوى الجمهورية، وتم ميكنة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.