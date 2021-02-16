الأوقاف تعلن أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن للابتهالات وتلاوة القرآن

كتب على عبد الرحمن

نشرت وزارة الأوقاف أسماء الفائزين فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين وقراء"، بدرجات تؤهلهم للترشح للاختبارات الهيئة الوطنية للإعلام، وفق إعلان المسابقة، وذلك فى إطار التعاون والتنسيق المشترك بين وزارة الأوقاف والهيئة الوطنية للإعلام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن الفائز فى مسابقة الصوت الحسن "قراء" هو أحمد محمد جابر محمد ، والفائز فى مسابقة الصوت الحسن "مبتهلين" عمر أحمد محمد محمد حشاد، لافتة إلى أنه يجرى إعداد خطاب بإرسال بيانات المذكورين إلى الهيئة الوطنية للإعلام.

في سياق متصل أعلنت مديرية أوقاف جنوب سيناء في وقت سابق، عن مسابقة الصوت الحسن ، وذلك بمناسبة اقتراب العيد القومي لمحافظة جنوب سيناء، على أن تشمل الجوانب التالية :