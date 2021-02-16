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وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 02:43 م
وزيرة الصحة: تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف بتكلفة 846 مليون جنيه سيارات الإسعاف
كتب وليد عبد السلام

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قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، أنه تم تطوير ورفع كفاءة منظومة الإسعاف المصرية بـتكلفة إجمالية بلغت 846 مليون جنيه.

جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، عددًا من المشروعات القومية بالقطاع الصحي، وذلك بمقر مجمع الإسماعيلية الطبي بمحافظة الإسماعيلية.

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان أنه تم توفير خدمات إسعافية لتغطية التوسع في المحاور والطرق الجديدة التي يتم تنفيذها خلال الفترة الأخيرة، وذلك من خلال زيادة أسطول سيارات الإسعاف إلى 407 سيارات بتكلفة 402.5 مليون جنيه بالإضافة إلى تطوير مقر الإسعاف النهري بمحافظة أسوان وتزويده بـ "لانش" إسعاف نهري بتكلفة 1.2 مليون جنيه.

كما أشارت الوزيرة إلى رفع كفاءة البنية التحتية لمنظومة الإسعاف من خلال تطوير وإنشاء نقاط تمركز الإسعاف على مستوى الجمهورية، حيث تم تطوير 30 نقطة إسعاف، وإنشاء 14 نقطة جديدة، وتطوير 4 مراكز إسعاف رئيسية بتكلفة 12.9 مليون جنيه، كما بلغت تكلفة المبنى الرئيسي لهيئة الإسعاف المصرية الجديد 429 مليون جنيه.


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اليوم السابع بلس

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