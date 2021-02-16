الرى تعلن إنهاء تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الاستثمارية للعام الحالى

كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا مع الدكتور أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط و محمد فريد مساعد الوزيرة للمشروعات القومية والدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة للمتابعة لاستعراض خطة وزارة الموارد المائية والرى للعام المالي القادم 2021-2022 وموقف تنفيذ مشروعات الوزارة خلال العام المالي الحالى.



وأوضح عبد العاطى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 86% من مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2020-2021 ، مؤكداً أن كافة المشروعات تسير وفقاً للمعدلات والبرامج الزمنية المخطط لها.



كما أوضح عبد العاطى انه تم خلال الاجتماع عرض الموقف التنفيذي للمشروع القومى لتأهيل الترع، موضحاً أنه تم الانتهاء من تأهيل ترع بأطوال تزيد عن 100 كيلومتر وجارى تنفيذ ترع بأطوال 4000 كيلومتر أخرى، حيث تم تنفيذ أعمال بحوالى 4 مليارات جنيه، ومن المتوقع تنفيذ أعمال اخري بحوالي 5.50 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالي، ومن المستهدف تنفيذ أعمال بتكلفة 12 مليار جنيه تقريباً خلال العام المالى القادم، بهدف الإنتهاء من المرحلة الأولى للمشروع في منتصف العام القادم.



وصرح عبد العاطى أنه تم عرض موقف مشروع إستكمال البنية القومية لتنمية شمال سيناء بالأراضي المخطط زراعتها بشمال ووسط سيناء اعتماداً على المياه المنتجة من محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، بالإضافة لأعمال إستكمال إنشاء المآخذ وشبكات الرى والصرف وأعمال التغذية الكهربائية بمناطق المشروع وذلك بتكلفة إجمالية تزيد عن 10 مليار جنيه، بخلاف الأعمال الترابية والصناعية اللازمة لنقل 5مليون م٣/ يوم من مياه مصرف بحر البقر بتكلفة إجمالية ٩٥٠ مليون جنيه وكذا أعمال (سحارات - مصارف مكشوفة - مواسير) لمرور مياه الترع والمصارف الرئيسية أسفل مسار مصرف بحر البقر الجديد بتكلفة إجمالية 1.75 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 60% من اعمال مشروع بحر البقر من اعمال المسار ومحطات الرفع.



وقد تم خلال الاجتماع عرض موقف مشروع إنشاء الترعة الفرعية رقم 4 بمنطقة توشكى بطول 9 كم والتي تم الانتهاء من تنفيذها بتكلفة 1.2 مليار جنيه تقريبا بخطة العام المالى الحالى واستكمال المنشأءت والبنية التحتية الخاصة بالمسار بتكلفة 2.10 مليار جنيه.



كما تم خلال الاجتماع عرض موقف المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم مثل أعمال الحماية من أخطار السيول وأعمال حفر وتجهيز الآبار الجوفية ومقترح لها مبلغ 2.40 مليار جنيه تقريبا، ومشروعات تطوير وحماية مجرى نهر النيل وإنشاء وتدعيم وتأهيل المنشأت الكبرى على المجارى المائية ومقترح لها مبلغ 846 مليون جنيه، ومشروعات تطوير وترشيد نظم الرى في زمام مليون فدان ومقترح له مبلغ 11 مليار جنيه، ومشروع إنشاء وإحلال عدد (50) محطة رفع على مستوى الجمهورية ومقترح له مبلغ 1.50 مليار جنيه تقريبا، ومشروع استكمال وتطوير مبانى ومعامل المركز القومي لبحوث المياه والدراسات التطبقية في مجال الموارد المائية ومقترح لها مبلغ 109 ملايين جنيه، ومشروعات حماية الشواطىء المصرية بطول 16 كم ومقترح لها مبلغ 1.4 مليار جنيه تقريبا، بالإضافة لأعمال إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى في زمام 60 ألف فدان وتوسيع وتعميق المصارف العامة المكشوفة بالوجهين البحرى والقبلى.



كما تم استعراض المشروعات المقترح تنفيذها ضمن مبادرة "حياه كريمة" ، والتي تخدم 51 مركز علي مستوي الجمهورية، ومن المقترح تنفيذ مشروعات تطوير للمساقي وكذا إدخال نظم الري الحديث بتكلفة اجمالية 11 مليار جنيه، وذلك بهدف رفع إنتاجية الاراضي الزراعية مما ينعكس علي دخل المزارعين ويعمل علي رفع مستوى المعيشة.