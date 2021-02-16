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وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات

الثلاثاء، 16 فبراير 2021 01:37 م
وزيرة التضامن: 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان فى 3 سنوات نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
إبراهيم حسان

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قال نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، إن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل على تمكين المواطن من العيش الكريم، من خلال مجموعة من السياسيات الاجتماعية المتكاملة، عبر عدة برامج متكاملة اقتصادية وصحية وتعليمية للأسر المصرية.

 

وأضافت الوزيرة، فى كلمتها بافتتاح عدد من المشروعات فى قطاع الصحة بمحافظة الإسماعيلية، أن هناك ربط شبكى بين وزارتى التضامن الاجتماعى والصحة والسكان، لمتابعة أحوال المصريين فى آن واحد، مؤكدة أن 400 ألف مواطن استفادوا من خدمات التعافى من الإدمان خلال 3 سنوات.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى، أنه تم إجراء الكشف على 300 ألف موظف بالعاملين في الجهاز الإدارى للدولة بـ29 محافظة بخصوص تعاطى المخدرات، مشيرة إلى أن محافظتى المنيا وسوهاج تسجلان أعلى نسب في التدخين وتعاطى المخدرات.


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