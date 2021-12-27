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أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا

الإثنين، 27 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة
محمود طه حسين

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اخبار مصر

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