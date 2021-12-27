أخبار 24 ساعة.. الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا

محمود طه حسين

أخبار 24 ساعة، هي سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

الصحة تعلن استقبال مليونين و315 ألف جرعة من لقاح كورونا بمطار القاهرة الدولي

الصحة: تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار

الصحة: أرسلنا 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

البيئة: لأول مرة يتم التعاون من أجل وضع معايير بيئية لاستخراج الذهب

البحوث الزراعية: مشروع توشكى يزيد الصادرات المصرية من التمور لـ150 ألف طن