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الصحة: أرسلنا 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:20 م
الصحة: أرسلنا 500 ألف رسالة لمواطنين لتلقى جرعة ثالثة معززة من لقاح كورونا الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إرسال 500 ألف رسالة لكل مواطن تلقى لقاح كورونا منذ 6 أشهر للحصول على جرعة ثالثة تعزيزية، مشيرا إلى أنهم بدأوا بالفعل فى تطعيم بعض المواطنين بالجرعات التعزيزية والتواصل يتم بشكل تلقائي.
 
وأشار الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، إلى أن متحور أوميكرون فى سبيله إلى أن يكون المتحور السائد على مستوى العالم مثل ما حدث قبل ذلك مع متحور دلتا، مفيدا بأن 73% من الاصابات في أمريكا الآن مصابين بأوميكرون.
 
واستكمل: "نتلقى حالات من غير أعراض وحالات بأعراض خفيفة، وفى أخبار تحتاج مزيد من التأكيد وتتراكم المعلومات بأن أوميكرون أقل تأثير على الرئة، وقد يكون التحور الذي يؤدي إلى سرعة انتشاره أقل تأثير على الرئة"، مؤكدا أن معدل الانتشار الوبائي في مصر قليل مقارنة بالدول اللي ظهر فيها وتخطى الـ70%.
 

الصحه

التطعيم

لقاح كورونا

فيروس كورونا

الجرعه التعزيزيه

الجرعة الثالثة

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