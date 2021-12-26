اليوم السابع
Ads
الأحد، 26 ديسمبر 2021 07:08 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزيرة البيئة بندوة تغير المناخ: 0.6% انبعاثات مصر من إجمالى انبعاثات العالم

الأحد، 26 ديسمبر 2021 06:05 م
وزيرة البيئة بندوة تغير المناخ: 0.6% انبعاثات مصر من إجمالى انبعاثات العالم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فى حضور الندوة التى تنظمها كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حول تغير المناخ وانعكاساته على مصر، وذلك اون لاين.

 

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن انبعاثات مصر من إجمالى انبعاثات العالم تمثل 0.6 % من الانبعاثات الحرارية، مؤكدة أن مصر وافريقيا يمثلان نسبة 4% فقط على مستوى العالم.

 

حده التأثير عيزيد ويكون أكثر عمقا عن العام الماضى على المستوى السياسى والتفاوض استطعنا أن نضغط على الدول المقدمة فتح برنامج جديد لتمويل المناخ وسبتم البدء فيه من مصر خلال هذا العام.

 

وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن ملف التغيرات المناخية هو ملف تنموى وسياسى، وأن الغازات الطبيعية والتحضير السريع وزيادة الأنشطة البشرية تسببوا فى زيادة الاحتباس الحرارى وارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى حرق الوقود الأحفورى الخارج من السيارات، وينعكس ذلك على الكوكب،

 

وأشارت إلى أن مصر وقعت على اتفاق الأمم المتحدة الإطارية ثم اتفاقية باريس تضمن الاتفاق تقديم تقارير مساهمات محددة وطنيا من جانب كافة الدول المتقدمة. النامية تشمل التخفيف والتكيف ووسائل التنفيذ وهى الإجراءات التى يتم تحديدها وطنيا وتحترم الدولة تنفيذها لمجابهة التغيرات المناخية وتم وضع قيمة 100 مليار دولار أمريكى كحد أدنى للتمويل الذى يجب تقديمه من الدول المتقدمة إلى الدول النامية سن يا وسيتم إعادة النظر فى هذه القيمة بحلول عام 2025.

 

واستعرضت ظواهر عدة نتيجة الآثار السلبية فى مصر نتيجة تغير المناخ منها نقص المياه، وموجات الصقيع، وارتفاع شديد فى درجات الحرارة، وهطول أمطار على أماكن غير متوقعة سابقا، وارتفاع منسوب سطح البحر. 

 

ولفتت إلى أن آليات التعامل مع التغيرات المناخية تنقسم إلى التخفيف والتكيف، فى قطاعات المخلفات والصناعة والزراعة، بالإضافة إلى الجهود الدولية المبذولة من الحكومة ورئيس ها المهندس مصطفى مدبولى الذى يرأس المجلس الوطنى البيئي. 

 

وتابعت: "علينا أن نجد إطار عمل مشترك وطنى يضم الجميع بحيث يكون ملف البيئة و التطورات المناخية ذات أهمية، ولدينا سيناريوهات بترشيح محاصيل تستحمل ندرة المياه ومحاصيل أخرى تستطيع تحمل الرطوبة أو الملوحة، وكل سنة تأثيرات وحدة التغير المناخى ستكون أعنف على مصر، ومش هنقف نستنى لما الدول المتقدمة المتسبب فى الآثار السلبية للتغير المناخى يدفعوا 100 مليار وتحصل مصر على جزء منهم، كما أننا مستمرين فى مستوى المسار السياسى والتفاوضى، فضلا عن خريطة الدولة التفاعلية فى كل الوزارات تخطط لتقليل آثار التغير المناخي". 

 

واستطردت: "بالنسبة بحديث رئيس وزراء بريطانيا عن غرق الإسكندرية كان لحث الدول على مواجهة تغير المناخ والحفاظ على درجة حرارة الأرض".

 


اخبار مصر

وزارة البيئة

التغير المناخى

تغير المناخ

اخبار مصرية

جامعة القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

استعدادا لمؤتمر المناخ.. وزيرة البيئة: دمج معايير الاستدامة البيئية فى المنشآت الفندقية

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:08 م

القصة الكاملة لواقعة حرق مخلفات طبية فى أرض زراعية ببلبيس.. الصدفة تكشف الحقيقة.. مستشفى خيرى بدون سجل مخلفات خطرة.. وزيرة البيئة: لا تهاون فى حق المصريين.. "شئون البيئة بالشرقية": العقوبة تصل للحبس والإغلاق

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:00 م

وزيرة البيئة تكرم طالبات الجامعة الألمانية لتطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 11:02 ص

وزيرة البيئة تستعرض الخطة الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية بمجلس الشيوخ

الإثنين، 20 ديسمبر 2021 03:53 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة