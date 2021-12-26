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البيئة: لأول مرة يتم التعاون من أجل وضع معايير بيئية لاستخراج الذهب

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:16 م
البيئة: لأول مرة يتم التعاون من أجل وضع معايير بيئية لاستخراج الذهب ذهب
كتبت منال العيسوى

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أعلنت  الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، أنه لأول مرة يتم التعاون من أجل وضع  معايير بيئية  للاستكشاف والاستخراج الذهب فى ملف التعدين وهذا لم يكن موجودا فى السابق، مشيرة أن هناك أكثر من 30 مشروعا قوميا لها أساس للتصدى للتغيرات المناخية، وجميعها لها دور مختلف، وهو تحويل قيمة البيئة لدى الوزارات الأخرى، وتصبح قيمة مضافة.
 
وأوضحت وزيرة البيئة، اليوم الأحد، خلال لقائها مع الإعلامى محمد الباز في برنامج آخر النهار المذاع حاليا على قناة النهار، هناك من ضمن هذه المشروعات المرتبطة بالسياحة، وتم تعديل مسارات معينة فى بعض المشروعات لتصبح أكثر كفاءة مثل ملف المخلفات ومشاريع اعادة التدريب ، ومشروع التجلى الأعظم.
 
وقالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن الاهتمام بملف البيئة مرتبط بثلاثة أسباب وهو من الملفات المرتبطة بالمواطن توقف على الإرادة السياسية منذ حضور الرئيس عبد الفتاح السيسى فى مؤتمر التنوع البيولوجى".
 
وأشارت وزير البيئة إلى لغة الحوار بين الناس أصبحت جافة، وهذا ما تجاوزنه فى ملف البيئة وتحويل الملف من علمى وجمل  إلى ملف أرقام تصب فى صالح المواطن، وتم تغير لغة الحوار على مدار الثلاث السنوات، أما السبب الثالث هو إرثاء مبدأ المشاركة فهناك فرق كبير من وزارة البيئة وملف البيئة ، فتم مشاركة الشباب والمواطن نفسه ، نسبة الاستجابة للناس وشكواهم تجاوزت 96%.
 
 
 

البيئة

وزيرة البيئة

برنامج اخر النهار

الملف البيئى

الذهب

ذهب

التعدين

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