البحوث الزراعية: مشروع توشكى يزيد الصادرات المصرية من التمور لـ150 ألف طن

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عز الدين جاد الله مدير المركز المعملى للنخيل بمركز البحوث الزراعية: إن مشروع توشكى يستهدف 2,5 مليون نخلة، وسوف يكون العائد من هذه الكمية بعد 5 سنوات كمية كبيرة من الفسائل التى يمكن استخدامها فى التوسعات المستقبلية حيث يمكن زراعة 192 ألف فدان مستقبلى من هذه الفسائل التى تنتج من النخل.

وأضاف مدير المركز المعملى للنخيل بمركز البحوث الزراعية فى تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أن هذه الكميات من الفسائل تستطيع أن تحقق لدولة المصرية هامش ربح 37,5 مليار جنيه سنويا، كما أن هذه الأصناف الفاخرة مثل بلح والسكرى والعنبرة سيكون لها قيمة تسويقية مرتفعة كبيرة، حيث كنا نصدر الطن المحلى من التمور بـ 1000 دولار ولكن هذه الأصناف من المتوقع تصديرها بـ 1500 إلى 3 آلاف دولار وهذا يزيد من قيمة التسويقية لهذه الأصناف.

وأوضح مدير المركز المعملى للنخيل بمركز البحوث الزراعية أن مشروع توشكى سيزيد الصادرات المصرية من 50 ألف طن إلى 100 و150 ألف طن من التمور، بالإضافة إلى زيادة الأيدى العاملة التى سوف يتم اسخدامها فى هذه الزراعة.