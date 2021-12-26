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منسق حياة كريمة بأسوان: تنفيذ 800 مشروع باستثمارات 15 مليار جنيه

الأحد، 26 ديسمبر 2021 10:11 م
منسق حياة كريمة بأسوان: تنفيذ 800 مشروع باستثمارات 15 مليار جنيه مشروعات حياة كريمة
إبراهيم حسان

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قال الدكتور محمد صلاح، المنسق العام لمؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، إنه تم تنفيذ 800 مشروع باستثمارات وصلت إلى 15 مليار جنيه، خلال عام 2021 لمبادرة حياة كريمة بالمحافظة.

أضاف الدكتور محمد صلاح، في لقاء عبر زووم مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، ببرنامج "الحياة اليوم" الذي يذاع عبر قناة الحياة، أن أعمال مبادرة حياة كريمة في أسوان، شملت بناء 31 مجمعًا خدميًا بالإضافة إلى 31 مجمعًا زراعيًا، وتنفيذ 75% من أعمال مشروعات الصرف الصحى، حيث تم الانتهاء منها تماما.

وأوضح المنسق العام لمؤسسة "حياة كريمة" بمحافظة أسوان، أنه فيما يتعلق بأعمال المبادرة بشأن مشرعات مياه الشرب، فتم الانتهاء من 85% من تلك المشروعات لخدمة الأهالي".


حياة كريمة

اسوان

مشروعات

استثمار

اليوم السابع بلس

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