اليوم السابع
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رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: أفضل جرعة تعزيزية تكون من نفس اللقاح

الأحد، 26 ديسمبر 2021 08:37 م
رئيس قسم الفيروسات بالقومى للبحوث: أفضل جرعة تعزيزية تكون من نفس اللقاح لقاحات كورونا
رامى محيى الدين

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علق الدكتور محمد أحمد علي، أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، عن اللقاح الأفضل للجرعة التعزيزية الثالثة لمكافحة فيروس كورونا.
 
 
وقال فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، مع الإعلامى سيد على، "اللقاح الذي يفضل تناوله في الجرعة الثالثة؛ هو اللقاح الذي تم تناوله في الجرعة الأولى والثانية".
 
 
وأشار رئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث، إلى "كل اللقاحات لها تأثير، وتوفر شيئا من الحماية للإنسان ضد فيروس كورونا"، متابعا "بعض اللقاحات تظهر أعراضا مثل الإصابة بكورونا وهذا ليس معناه أن اللقاح ليس جيدا.
 
 
وأكد أستاذ ورئيس قسم الفيروسات بالمركز القومي للبحوث أن "المتحور أوميكرون يعد أضعف من سابقيه والأقل في الحدة والأعراض".
 
 
وكان العالم الأمريكي كبير المستشارين الطبيين بالبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، إن البيانات تشير إلى أن متحور أوميكرون أضعف من المتحورات الأخرى من كورونا

أوميكرون

لقاحات كورونا

الجرعة التعزيزية

محمد أحمد علي

قسم الفيروسات بالقومى للبحوث

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