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الصحة: تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار

الأحد، 26 ديسمبر 2021 09:39 م
الصحة: تحديث نظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمى باسم وزارة الصحة، أن خطة الدولة من خلال لجنة الأزمة التى تنفذها وزارة الصحة هى التيسير على المواطنين للحصول على اللقاح وتوسيع الفئات المستهدفة وتطعيم أكبر عدد من المواطنين ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا ومتحوراتها.

 

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامى خيرى رمضان وكريمة عوض، أنهم قاموا بعمل تحديث على النظام الحصول على لقاح كورونا دون الاضطرار للانتظار ولن يتم الانتظار، ولا اختيار المكان للمواطن بل سيقوم المواطن باختيار المنطقة التى يرغب فى أخذ اللقاح بها.

 

وكشف الدكتور حسام عبد الغفار، عن أن مصر لديها 118 مليون جرعة لقاح كورونا واستهلكنا منها 50% فقط، قائلا: "الحصول على اللقاح الآن يأتى مباشرة عقب اختيار المكان والزمان على النظام الجديد".


لقاح كورونا

فيروس كورونا

كورونا

وزاره الصحه

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