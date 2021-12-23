أخبار × 24 ساعة.. الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
حياة كريمة: الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غداً الخميس
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد كورونا
السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه بعد خروجه من قضاء عقوبة قتل شقيقته بالدقهلية
وزير التموين: مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التضخم وتوفير احتياطى لجميع السلع
سامح شكرى: الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام
معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف"
الرئيس السيسى يتفقد مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة