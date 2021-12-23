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أخبار × 24 ساعة.. الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014

الخميس، 23 ديسمبر 2021 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة.. الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014 مشروعات حياه كريمة - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها: 
 
حياة كريمة: الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014
 
محافظ الإسكندرية يعلن تعطيل الدراسة غداً الخميس
 
هيئة الغذاء والدواء الأمريكية تقر أول علاج يؤخذ عن طريق الفم ضد كورونا
 
السجن 7 سنوات لعامل قتل شقيقه بعد خروجه من قضاء عقوبة قتل شقيقته بالدقهلية
 
وزير التموين: مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التضخم وتوفير احتياطى لجميع السلع
 
سامح شكرى: الدولة المصرية تولى اهتماما خاصا بتعزيز حقوق الإنسان بوجه عام
 
 

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