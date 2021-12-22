اليوم السابع
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حصاد المشروعات التنموية الصحية للرئيس بالصعيد × 7 معلومات

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:02 م
حصاد المشروعات التنموية الصحية للرئيس بالصعيد × 7 معلومات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح المشروعات الصحية بالصعيد
كتب وليد عبد السلام

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افتتح الرئيس عدد من المشروعات التنموية الصحية التي تستهدف توفير الخدمات وفق أعلي معايير للجودة للمواطنين في محافظتي الأقصر وأسوان.
 
"اليوم السابع" يستعرض حصاد المشروعات التنموية في صعيد مصر بعد افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي المشروعات اليوم.
 
1- تكلفة تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الأقصر وأسوان، بلغت 21.925 مليار جنيه.
2- تسجيل أكثر من 2.127 مليون مواطن وفتح 530 ألف ملف عائلي ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظتي الأقصر وأسوان.
3- إجراء الفحص الطبي الشامل لـ 612.922 ألف مواطن بمحفظتي الأقصر وأسوان .
4- افتتاح مستشفى الأطفال التخصصي، كأول مستشفى متخصص للأطفال على مستوى الصعيد، بتكلفة 750.355 مليون جنيه.
5- افتااح مستشفى إيزيس التخصصي، كأول مستشفى متخصص للنساء والتوليد في صعيد مصر، بتكلفة 410.227 مليون جنيه
6- تقديم 2.123 مليون خدمة طبية وعلاجية بأعلى معايير الجودة العالمية لمنتفعي منظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر
7- الانتهاء من جاهزية مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة أسوان بنسبة 72%، 

الصحة

المشروعات التنموية الصحية

الصعيد

التأمين الصحي الشامل

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