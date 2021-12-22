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الرئيس السيسى يتفقد مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 03:39 م
الرئيس السيسى يتفقد مجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول جانب من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى التفقدية
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى جولة تفقدية بمجمع إنتاج البنزين بشركة أسيوط لتكرير البترول بمحافظة أسيوط، بالإضافة إلى عدد من المشروعات التنموية الأخرى فى نطاق إقليم الصعيد.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد تحدث عن الافتتاحات التى تشهدها محافظات الصعيد اليوم، قائلا: "النهاردة يوم جميل أوى.. وبقولكم بصراحة.. وهقول حاجة ومحتاج نفكر فيها.. القيمة الاستثمارية على مدار السنوات قبل تولى المسئولية في حدود 30 مليار جنيه في 30 سنة يعنى 900 مليار جنيه واحنا فى 7 سنوات أنفقنا في متوسط التريليون جنيه".
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته في افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد: "اللى الدولة بتعلمه ده محاولة للتعويض.. ومش ابدا والله إساءة لحد.. محاولة لتعويض ما فتنا".
 
 

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اسيوط

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