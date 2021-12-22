حياة كريمة: الدولة ضخت 54 مليار جنيه استثمارات فى الصعيد منذ 2014

إبراهيم حسان

قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إن الدولة المصرية لديها خطة لتنمية الصعيد منذ 2014، وكذا الأمر بالنسبة للمناطق المتأخرة محليا، تنفيذا للاستحقاقات الدستورية ذات الصلة.

أضاف كريم، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر شاشة المحور، أنه جرى ضخ 54 مليار جنيه منذ عام 2014 لتنمية الصعيد، حيث غطت هذه الاستثمارات مشروعات الطرق ودعم الوحدات المحلية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وملف التموين وغيرها.

وتابع مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أن مشروعات البنية الأساسية في صعيد مصر تقدر بالآلاف مثل دعم المشروعات ذات الطبيعة الاقتصادية، وغيرها: "وفرت توفير فرص عمل مؤقتة ومستدامة وفرص للشركات الصغيرة، ولدينا 3500 شركة عملت في تنفيذ هذه المشروعات".

وحول المشروع الرئاسي "حياة كريمة"، أوضح أن المرحلة التمهيدية استهدفت تطوير 375 قرية منها 340 قرية في صعيد مصر، وهو ما أسهم في تنمية الحياة هناك، مؤكدًا أن صعيد مصر حصل على نصيب الأسد من هذه المشروعات

ولفت، إلى أن خلق فرص العمل يتم من خلال محورين، إيجاد طلب للفرص المؤقتة مثل تدشين المشروعات القومية ودفع المصانع إلى إنشاء خطوط إنتاج جديدة، بالإضافة إلى محور أخر لإطلاق مشروعات متوسطة وصغيرة ومتناهية الصغر ودعم الحرف التراثية.