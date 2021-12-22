معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف"

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:
- والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا
- الدولة تبذل جهدا كبيرا وكله بتوفيق ربنا
- التخلف أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى
- مش هنقدر نحارب الجهل إلا لو لدينا قدرات اقتصادية
- عمر ما روحى المعنوية تأثرت
- التحدى شايفه من 20 و25 سنة ومش جديد عليا
- مشاركة القطاع الخاص توجه دولة ومفيش مزاحمة
- 4500 شركة خاصة نفذت مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات
- محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن فى كل المحافظات
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