اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 05:45 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 04:52 م
معجزة مصر.. الرئيس السيسى فى حديث الصراحة والتحدى والإنجاز "إنفوجراف" الرئيس عبد الفتاح السيسى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال كلمته فى افتتاح مشروعات تنموية جديدة بالصعيد اليوم الأربعاء، عددا من الرسائل نستعرضها خلال الإنفوجراف التالى:
 
646f42f7-e588-4cfb-a0c0-fa3f8ad419d3
 
- والله اللى اتعمل فى البلد ما يتعمل فى ظروفنا وقدراتنا
 
- الدولة تبذل جهدا كبيرا وكله بتوفيق ربنا
 
- التخلف أسبابه الجهل والفقر وقلة الوعى
 
- مش هنقدر نحارب الجهل إلا لو لدينا قدرات اقتصادية
 
- عمر ما روحى المعنوية تأثرت 
 
- التحدى شايفه من 20 و25 سنة ومش جديد عليا
 
- مشاركة القطاع الخاص توجه دولة ومفيش مزاحمة
 
- 4500 شركة خاصة نفذت مشروعات بـ1.1 تريليون جنيه فى 7 سنوات
 
- محطات الغاز الطبيعى متاحة الآن فى كل المحافظات

السيسى

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة