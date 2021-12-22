وزير التموين: مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التضخم وتوفير احتياطى لجميع السلع

كتب مدحت وهبة

اكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ان مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة،منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.

واضاف الوزير أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم مشيرا الى أن سعر أردب القمح ارتفع عالميا من 250 دولارا إلى 331 دولار،كما ارتفعت أسعار السكر والزيت، مؤكدا على الاهتمام بزراعة الشتلات والصوب للعمل على زيادة إنتاجية الفدان.