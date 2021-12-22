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وزير التموين: مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التضخم وتوفير احتياطى لجميع السلع

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 06:14 م
وزير التموين: مصر اتخذت إجراءات لتخفيف حدة التضخم وتوفير احتياطى لجميع السلع اكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية
كتب مدحت وهبة

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اكد الدكتور على المصيلحىُ وزير التموين والتجارة الداخلية ان مصر اتخذت العديد من الإجراءات للتخفيف من حدة التضخم على المجتمع المصري من خلال توفير احتياطيات من السلع المختلفة،منوها بالتعاون غير المسبوق بين كافة الجهات لإحداث توازنات بين المزارعين والصناع وتوفير السلعة للمستهلكين بحيث تصبح بأسعار تنافسية كما يوجد مخزون استراتيجى من كافة السلع الغذائية تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.
 
واضاف الوزير أن الأسعار تتلاءم مع التضخم المستورد الذى تواجهه مصر حاليا بسبب ارتفاع أسعار الغاز والبترول والمحاصيل الزراعية في كافة أنحاء العالم مشيرا الى أن سعر أردب القمح ارتفع عالميا من 250 دولارا إلى 331 دولار،كما ارتفعت أسعار السكر والزيت، مؤكدا على الاهتمام بزراعة الشتلات والصوب للعمل على زيادة إنتاجية الفدان.
 
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى بوزارة التموين بحضور السيد القصر وزير الزراعة واستصلاح الأراضى وهشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة مجلس النواب والنائب اشرف رشاد رئيس الأغلبية بمجلس النواب واللواء عصام البدوى رئيس مجلس ادارة شركة السكر للصناعات التكاملية والدكتور احمد ابو اليزيد رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة الدلتا للسكر احدى شركات وزارة التموين
 
 

التموين

معدلات التضخم

مخزون السلع

اسعار السكر

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