اليوم السابع
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الرئيس السيسي: "4500 شركة تشييد أخدوا ألف و100 مليار جنيه فى 7 سنوات"

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 02:58 م
الرئيس السيسي: "4500 شركة تشييد أخدوا ألف و100 مليار جنيه فى 7 سنوات" الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد عبد العظيم و محمد عبد المجيد

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تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا: "عمر ما روحى المعنوية تأثرت.. التحدى شايفه من 20 و25 سنة.. ومش جديد عليا.. محتاجين كلنا نكون شايفين زى بعض ونتحرك فيه زى بعض". 
 
وأضاف الرئيس السيسى، خلال كلمته فى افتتاح مشروعات قومية جديدة في الصعيد: "كنت بتكلم مع الزملاء فى الحكومة عن حجم المشاركة اللى القطاع الخاص دخل فيها.. وانا هنا بتكلم على مشروعات بنية أساسية مثل الكبارى والطرق والتشييد والبناء.. وكنا بنراجع الأرقام.. في الفترة الى توليت فيها المسئولية.. وهعلن عدد الشركات .. الكلام لينا كلنا.. لكل الناس.. مش للحكومة والإعلام.. لكل الناس.. هقول رقم نحفظه 4500 شركة.. العدد بالظبط 4375 شركة اشتغلوا .. 150 شركة اشتغلت حد أدنى مليار جنيه.. وحد أقصى 75 مليار جنيه.. بنتكلم تريليون و100 مليار". 
 
وتابع الرئيس السيسى: "بكلم الناس اللى بتقول فيه فرصة للقطاع الخاص.. طبعا فيه فرصة والله مش بقول كده وخلاص..  نتمنى أن القطاع الخاص يساهم في كل شىء.. ومش تمنى كلام لا.. نتمنى ونشجع.. كل المشروعات.. وحتى المشروع اللى يتم افتتاحه اليوم أهلا وسهلا بالقطاع الخاص.. اللى احنا دفعناه تدفعه القطاع الخاص وتبقى معانا.. مستعدين القطاع يشارك بالنسبة اللى عاوزاها". 
 
وأكمل الرئيس السيسى: "4500 شركة خدوا ألف و100 مليار جنيه.. الـ 4500 شركة دول فيهم حوالى 3-4 ملايين أسرة وبنتكلم في 15-20 مليون إنسان.. بقالنا 7 سنين الشركات دى شغالة.. والمواطنين اللى فيها شغالين.. بنتكلم فى طرق بالشركات دى مش بحد تانى".

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