وزير التعليم العالى: إنشاء الجامعات خلال 7 سنوات يعادل ما تم إنجازه فى 70 عاما

كتب سمير حسنى و محمد عبد المجيد

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، إن الدولة تهدف إلى التوسع في منظومة التعليم العالى، مشيرا إلى أن جامعة أسيوط كانت منارة وبداية لإنشاء عدة جامعات في الصعيد.

وأضاف وزير التعليم العالي خلال كلمته فى افتتاح عددا من المشروعات التنموية في الصعيد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الجامعات التي تم إنشاؤها خلال سبع سنوات تعادل ما تم إنشاؤه في 70 عاما، مبينا أن الاستثمارات الحكومية في مشروعات تنمية الصحة والتعليم منها 91.4 مليار جنيه للصحة، و168 مشروعا بتكلفة 35.4 مليار جنيه في التعليم، فضلا عن مشروعات خاصة بإضافة جامعات حكومية باستثمارات 1.5 مليار جنيه، و 6 جامعات خاصة فى الصعيد، وإنشاء الجامعات التكنولوجية، و4 جامعات أهلية في الإقليم، حيث من المقرر افتتاحها العام المقبل، مؤكدا أنه تم ضخ استثمارات قاربت 12 مليار جنيه في الجامعات الموجودة في منطقة الصعيد فقط.

وعن منظومة الصحة في منطقة الصعيد، قال خالد عبد الغفار إن الدولة رفعت كفاءة البنية التحتية للمشروعات الصحية في الصعيد من خلال منظومة التامين الصحى الشامل ومبادرة حياة كريمة، وزيادة حجم المستفيدين من منظومة التأمين الصحى.

واستعرض وزير التعليم العالى جهود الدولة في القطاع الصحي بالصعيد، قائلا: "فحص وعلاج 11.7 مليون مواطن في مبادرة القضاء على فيروس سي بتكلفة بلغت 725.4 مليون جنيه، ومبادرة الانتهاء من قوائم الانتظار بلغ 134 الف حالة بتكلفة 1.3 مليار جنيه، ومبادرة علاج الامراض المزمنة حيث تم فحص 560 الف مواطن بتكلفة 94.8 مليون جنيه، ومبادرة دعم صحة المرأة حيث تم فحص 4.4 مليون سيدة بتكلفة 129.7 مليون جنيه، ومبادرة الاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع، حيث تم فحص 832.9 مواطن بتكلفة 40.4 مليون جنيه، ومبادرة العناية بصحة الأم الحامل والجنين، حيث تم فحص 450 ألف سيدة بتكلفة تصل إلى 6.4 مليون جنيه.

وعن مبادرة حياة كريمة، قال وزير التعليم العالي: نعمل بشكل مؤسسى بلجان تحت إشراف رئيس الوزراء، حيث تمت زيادة وتطوير المنشآت الصحية فى 27 مستشفى ورفع كفاءة عدد آخر من المستشفيات، فضلا عن وحدات ومراكز طب الأسرة بإجمالى تكلفة بلغت 54.1 مليار جنيه.

وقال وزير اتلتعليم العالى: "تم تقديم 2 مليون خدمة لمواطنى الصعيد لحين تطبيق منظومة التامين الصحى الشامل، بتكلفة إجمالية بلغت 29 مليار جنيه منذ 2018 وحتى 2021".