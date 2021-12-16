حصاد الوزارات.. الرعاية الصحية تشارك بـ8 مستشفيات بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة

إعداد عمرو دويدار

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:

الرعاية الصحية تشارك بـ8 مستشفيات بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة