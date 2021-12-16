حصاد الوزارات.. الرعاية الصحية تشارك بـ8 مستشفيات بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة

شهدت دواوين الوزارات، اليوم الخميس نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد اليوم السابع حصاد الوزارات على مدار اليوم:
الرعاية الصحية تشارك بـ8 مستشفيات بالكشف المبكر عن الأمراض الوراثية لحديثى الولادة
"التضامن" تنتهى من إعداد قاعدة بيانات المدنيين شهداء ومصابى الحوادث الإرهابية
التعليم العالى: اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربي للبرمجة"
شاكر يترأس الاجتماع الـ 36 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء
وزير الدولة للإنتاج الحربى يلتقى ممثلى شركة "إم جلورى الإماراتية"
التضامن: إضافة رسوم على تذاكر السينما والملاهى لصندوق إعانة الجمعيات
نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة قبل افتتاحها رسميا
وزير الزراعة يستعرض محاور السياسة الزراعية خلال لقاء مع جمعية رجال الأعمال المصريين
التعليم تنقل مديرة مدرسة وتحيلها للتحقيق فى واقعة تنمر على طالب دمج
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