اليوم السابع
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شاكر يترأس الاجتماع الـ 36 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:12 م
شاكر يترأس الاجتماع الـ 36 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يترأس الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء و الطاقة المتجددة ، اليوم الخميس  الاجتماع ال36 للمكتب التنفيذى للمجلس الوزارى العربى للكهرباء  بمقر الامانة العامة لجامعة الدول العربية ويسبق تلك الاجتماعات اجتماع لجنتى خبراء الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة فى الدول العربية وذلك لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية على الساحة العربية وعلى رأسها السوق العربية المشتركة.
 
 
و من المقرر أن يناقش الاجتماع تحول الطاقة فى المنطقة العربية و موضوعات كفاءة الطاقة و  التعاون مع التكتلات والمنظمات الاقليمية.
 
وفى سياق متصل سوف تثمر هذه الاجتماعات عن اصدار العديد من القرارات التى سيتم رفعها الى المجلس الوزارى العربى للكهرباء فى دورته الرابعة عشر القادمة المزمع انعقادها مارس 2022. ​
 
 
 

الكهرباء

الطاقة المتجددة

المجلس الوزاري العربي للكهرباء

جامعة الدول العربية

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