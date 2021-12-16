اليوم السابع
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القوى العاملة: تحصيل 69 ألف جنيه مستحقات مصرى توفى فى الأردن

الخميس، 16 ديسمبر 2021 09:43 ص
القوى العاملة: تحصيل 69 ألف جنيه مستحقات مصرى توفى فى الأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، نجاح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة، بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان، في الحصول على مستحقات المواطن المصري "عبد الجواد.ك.ع.م"  الذي توفي بالأردن، حيث بلغت  4 آلاف و427 دولارا، أي ما يعادل 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.
 
وكلف الوزير، مكتب التمثيل العمالي الأردني بمتابعة معاش العامل المصرى المتوفى بالأردن لحصول ورثته علي مستحقاته وفقا لإعلام الوراثة، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحمايتها وصيانتها ومتابعة مستحقاتها وحل مشاكلهم أولا بأول.
 
وقال الملحق طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالى بعمان، إنه تم الاستجابة الفورية لالتماس ورثة المواطن المتوفي، وذلك للحصول على المستحقات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، حيث تم  إنهاء كافة الإجراءات وأرشفة المستندات لدى مؤسسة الضمان الاجتماعي بالأردن، وتم تحويل مستحقات الورثة بحصول والدة المتوفى والأبناء والأرملة "فايزه.م.أ" على معاش شهري من مؤسسة الضمان الاجتماعي، بإجمالي 287 دولار شهريا، ما يعادل 4 آلاف و495 جنيها شهريا تقريبا، بالإضافة للرصيد المتجمد ومصروفات الجنازة بإجمالي 4140 دولارا، ما يعادل 64 آلاف و854 جنيها تقريبا، وبذلك يصبح إجمالي مستحقاته 69 ألفا و359 جنيها مصريا تقريبا.

القوى العاملة

السفارة المصرية بالاردن

المصريين العاملين بالاردن

التمثيل العمالي الأردني

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