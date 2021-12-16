الأوقاف تعلن نقل صلاة الجمعة غدا من مسجد ابن عطاء السكندرى

كتب على عبد الرحمن

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات القصيرة تويتر، نقل صلاة الجمعة غدا من مسجد ابن عطاء السكندرى، والتى ستكون بعنوان "لغة القرآن والحفاظ على الهوية".

وحددت وزارة الأوقاف فى وقت سابق، موضوع خطبة الجمعة غدا بعنوان "لغة القرآن والحفاظ على الهوية"، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصًّا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.

ويقع ضريح ابن عطاء الله السكندرى بالقرافة الكبرى جبل المقطم بجبانة سيدى على أبى الوفاء الكائنة تحت جبل المقطم من الجهة الشرقية لجبانة الإمام الليث، وهذا القبر يقع على بعد "300" متر فى الجنوب الشرقى لجامع سيدى على أبى الوفاء، وبجوار القبر من الغرب قبة تحتها كمال الدين محمد ابن عبد الواحد المعروف بالهمام.

الشيخ الإمام تاج الدين أبو الفضل بن عطاء السكندرى، هو من أصل عربى فأجداده من الجذاميين من قبيلة كهلان التى ينتهى نسبها إلى بنى يعرب بن قحطان من العرب العاربة، ولد ابن عطاء بمدينة الإسكندرية، حيث كانت تقيم أسرته وحيث كان جده يشتغل بالتدريس وإذا كانت المراجع لم تذكر تاريخ مولده صراحة إلا أن الدكتور التفتازانى استطاع أن يستنتجه من خلال سرد ترجمة حياته، إذا يقول أن مولده يقع فيما بين سنتى "685 هـ، 679 هـ".

تتلمذ ابن عطاء، حسب ما جاء فى "مساجد مصر وأولياؤها الصالحون"، للدكتورة سعاد ماهر محمد، على يد أشهر فقهاء الإسكندرية فى ذلك العصر وهو الفقية ناصر الدين المنبر الجذوى الجذامى الإسكندرى، وكانت الإسكندرية فى عصر ابن عطاء مركزًا هامًا من المراكز العلمية بمصر، كان أفراد الأسرة التى نشأ فيها ابن عطاء مشتغلين بالعوم الدينية وتدريبها، لأن جده لوالده كان فقيهًا معروفًا فى عصره.