التضامن: إضافة رسوم على تذاكر السينما والملاهى لصندوق إعانة الجمعيات

كتب مدحت وهبة

نشرت الجريدة الرسمية قرارا لوزارة التضامن الاجتماعي، رقم 561 لسنة 2021 بشأن إضافة رسوم إضافية المنصوص عليها فى المادة 2 مكرر فى القانون رقم 63 لسنه 1942 اعتبارا من ديسمبر 2021 والذي يتم تطبيقه منذ سنوات.

وتضمن القرار، فرض رسوم إضافية على كل أجر دخول دور السينما والملاهي، وعن تذاكر السكة الحديد بالدرجة الأولى والثانية، ورسائل البرقيات أو التليفون "ترانك"، والرسائل البريدية، على أنَّ تضاف حصيلة الرسوم الإضافية إلى صندوق دعم مشروعات المؤسسات و الجمعيات الأهلية المنشأ بوزارة التضامن الاجتماعى طبقا لأحكام تنظيم ممارسة العمل الأهلى الصادر بالقانون 149 لسنه 2019.