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التعليم العالى: اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربي للبرمجة"

الخميس، 16 ديسمبر 2021 12:15 م
التعليم العالى: اللجنة الوطنية لليونسكو تنظم الدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربي للبرمجة" وزارة التعليم العالى
كتب محمد صبحى

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تلقي الدكتور  خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تقريرًا مقدمًا من الدكتور غادة عبدالباري الأمين العام للجنة الوطنية المصرية حول تنظيم الدورة الثانية لمنافسات "الأسبوع العربي للبرمجة" بعنوان "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة" بالتعاون مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو)، والجمعية التونسية للمبادرات التربوية، وذلك خلال الفترة من 21 حتي 28 فبراير 2022.
 
وأشار التقرير إلى أن الأسبوع العربي للبرمجة يهدف إلى مساعدة المجتمع العربي والتلاميذ (من سن 8 سنوات إلى 18 سنة)، وكذا المهتمين بعلوم البرمجة، لإبراز طاقاتهم وقدراتهم، إضافة إلى توفير بيئة مناسبة لتبادل الخبرات في مجال تعليم البرمجيات للعمل علي تحقيق أهداف التنمية المستدامة باستخدام البرمجيات الحديثة، فضلاً عن ترسيخ قيم التعاون والالتزام بالعمل على تحسين البيئة وحمايتها.
 
وأوضح التقرير أن اختيار موضوع "الذكاء الاصطناعي وحماية البيئة " كمحور رئيسي لمنافسات الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة يساعد الطفل العربي على اكتشاف المشكلات البيئية، وكذا ايجاد الحلول المناسبة لها، إضافة إلي تفعيل دور المدرسة في المشاركة في حماية البيئة، وكذلك تعزيز قدرة الطفل العربي على استيعاب مفاهيم وأساليب التقانات الحديثة.
 
وأضاف التقرير أن منافسات الدورة الثانية للأسبوع العربي للبرمجة تتمثل في المسابقات التالية:
- مسابقة الأسبوع الذهبي: والتي تمنح للبلد التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
- مسابقة المدرسة الذهبية: تمنح للمؤسسة التربوية التي تسجل أكبر عدد من الأنشطة.
- مسابقة النشاط الذهبي: تمنح للمدرس الذي نظم أفضل نشاط.
- مسابقة الفريق الذهبي: تمنح لفريق الطلاب الفائز بعمل أو مشروع في كل فئة عمرية.

التعليم العالى

اخبار مصر

اليونسكو

البرمجه

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