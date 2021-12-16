نائب وزير الإسكان يتفقد مشروعات مدينة أسوان الجديدة قبل افتتاحها رسميا

كتب أحمد حسن

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانيةلتنمية وتطوير المدن، المشروعات الجارى تنفيذها بمدينة أسوان الجديدة، ورافقهما المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز المدينة، ومسئولوشركات المقاولات المنفذة للمشروعات.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لتنفيذ مختلف المشروعات، وتنفيذ جميع مكونات المشروعات بأعلى جودة،تليق بمدينة أسوان الجديدة، وهي إحدى مدن الجيل الرابع، التى تنفذها وزارة الإسكان فى محافظات الصعيد، وذلك فى إطار توجيهاتالدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمتابعة المشروعات التى يتم تنفيذها فى محافظات الصعيد، وتوفيرالخدمات المختلفة على أعلى مستوى، من أجل خلق مجتمعات عمرانية حضارية وتوفير فرص العمل للمواطنين.

وتجول مسئولو الوزارة، بالمشروعات الجارى تنفيذها بالشريط النهرى السياحي، والذى تبلغ مساحته الإجمالية 1050 فداناً، والمرحلة الأولىمنه بمساحة 181 فداناً، وتتكون من منطقتين للفيلات بهما 150 فيلا، والممشى السياحى بطول 1500 متر، وبه، مسار للدراجات، ومحالتجارية تصلح لجميع الأنشطة المطلوبة لخدمة المشروع، وكذا الممشى النيلي بطول 6 كم، وهو واجهة مباشرة على كورنيش النيل بإطلالةبانورامية، ليكون متنزها ومتنفسا لخدمة جميع أهالى أسوان، ويضم (بازارات سياحية - محال تجارية - كافيهات - نفق مشاة - مراسيسياحية - مناطق العاب أطفال - مسارات حركة للمشاة - برجولات خشبية - مقاعد للمواطنين - أماكن انتظار السيارات)، والمسرحالمكشوف بمساحة 5.5 فدان يسع 3000 متفرج بإطلالة بانورامية على نهر النيل وملحق به ساحة انتظار سيارات تسع 300 سيارة،وكبارى مشاة، تم تنفيذها للاتصال بين الممشى النيلي ومنطقة الفيلات.