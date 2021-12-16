التعليم تنقل مديرة مدرسة وتحيلها للتحقيق فى واقعة تنمر على طالب دمج

محمود طه حسين

كشفت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إحالة واقعة تنمر إحدى مديرى المدارس على طالب دمج، إلى الشئون القانونية، مشددة على أنه تم نقل مديرة المدرسة فورا، إضافة إلى إحالة الواقعة برمتها أيضا إلى النيابة للتحقيق فيها.



وأوضحت المصادر أنه تم أيضا إحالة المسئولين عن الواقعة إلى التحقيق.



وكانت أولياء أمور طالبوا بمحاسبة مديرة مدرسة أدعوا أنها قامت بحبس طالب دمج، فى مكتبها وتنمرت عليه بكلمات لا تليق.



وكانت وزارة التربية والتعليم، أكدت إنها تعمل على تحسين الفرص التعليمية المقدمة للأطفال ذوى الإعاقات البسيطة ومساعدتهم على التكيف مع المجتمع من خلال دمجهم بالمدارس وتحسين جودة التعليم المقدم لهم.



وفى هذا الإطار بذلت الوزارة جهودًا بارزة لتحقيق الدمج التعليمى فى المدارس من خلال المحاور الآتية:

المحور الأول: زيادة أعداد الطلاب ذوى الاحتياجات بمدارس الدمج



- ارتفع عدد الطلاب المدمجين ليصل إلى (108224) طالب وطالبة موزعين على (19005) مدرسة على مستوى الجمهورية للعام 2020/ 2021 مقارنة بـ (17229) طالب وطالبة للعام 2016/2017.

- صدر القرار الوزارى (252) لسنة 2017 والذى ينص على أن كل المدارس دامجة، تيسيرًا على أبنائنا ذوى الإعاقة وأولياء أمورهم.

المحور الثاني: التنمية المستدامة للمعلمين

- عقدت الوزارة تدريبات تخصصية ونوعية لما يزيد عن (75) ألف معلم، على أساليب نظام الدمج والتعامل مع الطلاب المدمجين، وجارى الإعداد لتدريب (100) ألف معلم.

المحور الثالث: تطوير المناهج الخاصة بذوى الاحتياجات الخاصة

- تم تطوير المناهج بالتعاون مع مديرى عموم تنمية المواد الدراسية، ومركز تطوير المناهج بالإضافة إلى إعداد وثيقة معايير مناهج التربية الخاصة، ومواءمتها لطلاب الدمج فى ضوء نظام التعليم الجديد 2.0.







