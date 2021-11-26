اليوم السابع
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الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:46 م
أكرم القصاص
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حصاد الوزارات.. الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:00 م
حصاد الوزارات.. الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا وزارة الصحة والسكان - أرشيفية
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
 
التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان
 
الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا والتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد
 
القوى العاملة: السعودية تسمح بالسفر المباشر للقادمين من 6 دول بينها مصر
 

 


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