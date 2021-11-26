حصاد الوزارات.. الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا بسبب متحور كورونا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور، وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى حصاد الساعة الخامسة، حيث يقدم "اليوم السابع" قائمة بأهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان
الصحة: تشديدات لفحص القادمين من جنوب أفريقيا والتأكد من عدم إصابتهم بالمتحور الجديد
القوى العاملة: السعودية تسمح بالسفر المباشر للقادمين من 6 دول بينها مصر
الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين
الأوقاف تفتتح اليوم 31 مسجدا وتفرش 358 أخرى ضمن مبادرة "حياة كريمة"
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