اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 نوفمبر 2021 05:16 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:52 م
التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان وزارة التربية والتعليم
كتب محمود طه حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن متابعة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية بسرعة التوجه لمكاتب البريد لتسديد المصروفات كاملة أو على قسطين، مع السماح للطلاب الذين سددوا القسط الأول بتحرير استمارة تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022، على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.
 
 
كما وجهت الوزارة طلاب الصف الأول الثانوي العام التوجه لاستلام شرائح خطوط التابلت من خلال شركات المحمول، بدون مقابل مادي مع ضرورة الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت من خلال منافذ البريد المصري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، عن العام الدراسي الحالي وكذلك القائمين على العملية التعليمية حتى لا يسقط حقهم التأميني على الأجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح او التلف.
 
 

التربية والتعليم

التأمين على التابلت

رسوم الامتحانات

سداد رسوم الامتحان

تأمين التابلت

اخبار مصر

امتحانات نصف العام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ مطروح: سداد المصروفات المدرسية لـ2359 طالبا من غير القادرين

الأربعاء، 10 نوفمبر 2021 08:43 م

مجلس الوزراء ينفى فرض قيود على الإعفاءات من المصروفات المدرسية للطلاب الأيتام

الأحد، 24 أكتوبر 2021 11:34 ص

بنك ناصر الاجتماعي يكشف تفاصيل برنامج تمويل سداد المصروفات المدرسية

الأحد، 26 سبتمبر 2021 06:39 م

التضامن: نعمل على برنامج لرعاية غير القادرين على سداد المصروفات المدرسية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 12:00 ص

المدارس الخاصة: زيادة فى المصروفات المدرسية تتراوح بين 7 إلى 25%

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 08:12 م

إعفاء أبناء الأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة من المصروفات المدرسية بسوهاج

الخميس، 02 سبتمبر 2021 01:43 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة