التعليم: السماح لمن سدد القسط الأول من المصروفات تحرير استمارة دخول الامتحان

كتب محمود طه حسين

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا إلى المديريات التعليمية، بشأن متابعة الطلاب الذين لم يسددوا المصروفات الدراسية بسرعة التوجه لمكاتب البريد لتسديد المصروفات كاملة أو على قسطين، مع السماح للطلاب الذين سددوا القسط الأول بتحرير استمارة تقدمهم لامتحانات الفصل الدراسي الأول يناير 2022، على أن يلتزم الطالب بسداد القسط الثاني مع بداية الفصل الدراسي الثاني.

كما وجهت الوزارة طلاب الصف الأول الثانوي العام التوجه لاستلام شرائح خطوط التابلت من خلال شركات المحمول، بدون مقابل مادي مع ضرورة الالتزام بسداد قيمة التأمين على أجهزة التابلت من خلال منافذ البريد المصري لطلاب الصفوف الأول والثاني والثالث الثانوي العام، عن العام الدراسي الحالي وكذلك القائمين على العملية التعليمية حتى لا يسقط حقهم التأميني على الأجهزة في حالة الفقد أو الإصلاح او التلف.