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الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان" إنسانية الحضارة الإسلامية"

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 03:41 م
الأوقاف تنشر نص موضوع خطبة الجمعة المقبلة بعنوان" إنسانية الحضارة الإسلامية" وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الالكترونى، خطبة الجمعة المقبلة، الموافق 3 ديسمبر المقبل، تحت عنوان " إنسانية الحضارة الإسلامية " ، مشددة على الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
 
وافتتحت وزارة الأوقاف اليوم الجمعة 42 مسجدا، منها 31 مسجدًا ضمن مبادرة حياة كريمة، و16 مسجدًا منها إحلالًا وتجديدًا، و(15) مسجدًا آخر صيانة وترميمًا، إضافة إلى (11) مسجدًا آخر منها (9) مساجد إحلالًا وتجديدًا ومسجدين صيانة وترميمًا، ليكون إجمالى ما تم افتتاحه من 1/ 7/ 2021م حتى تاريخه (335) مسجدًا، منها (290) مسجدًا جديدًا (إحلالًا وتجديدًا)، و(45) مسجدًا صيانة وترميمًا.
 
 فيما يتم فرش 31 مسجدًا جديدًا ضمن مبادرة حياة كريمة الجمعة المقبلة بمساحة تقدر بنحو (9414) مترًا مربعًا من سجاد "المحراب"، ليصل إجمالى المساجد التى تم فرشها من خلال مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية (358) مسجدًا، بمساحة إجمالية تقدر بنحو (93868) مترًا مربعًا من سجاد (المحراب) من إنتاج مصنع سجاد دمنهور المملوك لهيئة الأوقاف المصرية.
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الأوقاف

خطبة الجمعة

إنسانية الحضارة

الحضارة الإسلامية

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