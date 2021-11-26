اليوم السابع
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القوى العاملة تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم فى انهيار أعمال إنشاء بالأردن

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 12:09 م
القوى العاملة تتابع مستحقات 3 مصريين لقوا حتفهم فى انهيار أعمال إنشاء بالأردن وزارة القوى العاملة
كتبت آية دعبس

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لقى 3 مصريين، مصرعهم فى حادث انهيار أعمال إنشائية بالقرب من حفرة امتصاصية قديمة، مما أدى إلى انهيارها وسقوطهم داخلها، وذلك بمحافظة المفرق  فى العاصمة الأردنية عمان.
 
تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان ، تقريرا عاجلا بذلك من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالسفارة المصرية بالعاصمة الأردنية عمان.
 
وقالت وزارة القوى العاملة: إن تقرير الملحق العمالي طلعت السيد رئيس مكتب التمثيل العمالي بعمان ، كشف عن أسماء الثلاثة الذين لقي حتفهم وهم : علاء طلعت السيد عبدا لله، وخالد علي عبد الونيس حسين ، وعمرو عبد الحميد يوسف جودة وجميعهم من محافظة الفيوم.
 
وأشار الملحق العمالى، إلى أنه علي الفور تحركت فرق الغوص المتخصصة إلى موقع الحادث، وعملت على انتشالهم من داخل الحفرة، وتولت فرق الإسعاف إخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء.
 
وأصدر الوزير توجيهات  فورية لمكتب التمثيل العمالي بالتنسيق مع القسم القنصلي والمستشار القانوني بالسفارة لمتابعة ملابسات الحادث وتحقيقات الأمن العام للوقوف على أسباب الحادث ونتائج التحقيق المبدئي .
 
وقام الملحق العمالي طلعت السيد، يرافقه أعضاء من القسم القنصلي بالسفارة بالتوجه إلى مستشفى الزرقاء لمتابعة الإجراءات والحصول على المستندات اللازمة، لاتخاذ كل ما يلزم للحفاظ على مستحقات المواطنين المصريين المتوفين.
 

القوى العاملة

التمثيل العمالى بالاردن

السفارة المصرية بعمان

اعمال انشائية

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