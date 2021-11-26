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الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 11:33 ص
الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين سيارات إسعاف - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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دفعت وزارة الصحة والسكان بـ12 سارة إسعاف لنقل مصابى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين.
 
وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 39 مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.
 
وأكد «عبدالغفار» توافر أدوية الطوارئ وجميع فصائل الدم في بنك الدم بمستشفى العلمين، مؤكدا على تلقي كافة المصابين الرعاية الطبية اللازمة، لحين استقرار حالتهم الصحية وتماثلهم للشفاء.
 
 

الصحة

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تصادم العلمين

حادث تصادم

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