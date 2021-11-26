الصحة تدفع بـ12 سيارة إسعاف لنقل مصابى حادث تصادم بمدينة العلمين

كتب وليد عبد السلام

دفعت وزارة الصحة والسكان بـ12 سارة إسعاف لنقل مصابى حادث التصادم الذى وقع صباح اليوم الجمعة، بين أتوبيس خاص بشركة، وسيارة نقل بطريق تل العيس بمدينة العلمين.

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الحادث أسفر عن إصابة 39 مواطنا، مشيرا إلى أن الإصابات تراوحت ما بين كسور وجروح وسحجات بأماكن متفرقة بالجسد.