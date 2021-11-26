اليوم السابع
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تعرف على غرامة التدخين داخل محطات أو قطارات مترو الأنفاق

الجمعة، 26 نوفمبر 2021 02:33 م
تعرف على غرامة التدخين داخل محطات أو قطارات مترو الأنفاق مترو الأنفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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حددت شركة المترو غرامة قيمتها 30 جنيها تطبق على كل من يدخن داخل محطات أو قطارات خطوط مترو الأنفاق، على أن يتم تحصيل هذه الغرامة بشكل فورى من قبل أفراد شرطة المحطة وعاملى المترو، حيث قامت بتوزيع ولصق منشورات بالمحطات تحذر من التدخين داخل المترو.
 
وطالبت شركة المترو عامليها بتحرير محضر شرطة ضد أي راكب يمتنع عن دفع هذه الغرامة بشكل فورى، تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة، وذلك في محاولة لتحقيق الانضباط داخل محطات المترو ومواجهة السلوكيات السيئة من قبل بعض الأشخاص.
 
وجددت شركة المترو مطالبتها للركاب بعدم دخول المحطات بدون ارتداء كمامات للوقاية ضد كورونا، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، مشددة على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات.

المترو

التدخين بالمترو

التدخين

غرامة التدخين

مترو الانفاق

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