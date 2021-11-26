التعليم تعلن ضوابط وتعليمات تحرير استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

أعلنت المديريات التعليمية تعليمات تحرير استمارات التقدم لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022، موضحة أنه يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، ويجرى التأكيد على الاسم رباعيا والرقم القومى والديانة والنوع، على أن يقوم كل طالب برفع صورة شخصية 4 × 6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية، على أن يحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده تحت إشراف اللجنة المكلفة من المدرسة.

وجاءت تعليمات تحرير استمارات التقدم لامتحانات طلاب الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسى 2021 - 2022 كالتالى: - يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من (الاسم رباعي – الرقم القومي – النوع - الديانة ويقوم الطالب برفع صورة شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية ويحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة والتأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب. - يحرر كل طالب الاستمارة الإلكترونية عن طريق موقع الوزارة ويتم التأكيد على بيانات الطالب من (الاسم رباعي – الرقم القومي – النوع - الديانة ويقوم الطالب برفع صورة شخصية مقاس 4 × 6 بخلفية بيضاء مطابقة لصورة الاستمارة الورقية ويحرر الطالب الاستمارة الورقية بخط يده في جميع المواضع تحت إشراف اللجنة المكلفة بذلك من قبل مدير المدرسة والتأكيد على جميع البيانات المسجلة بالاستمارة ومطابقتها مع شهادة ميلاد الطالب.

- اعتماد الاستعارة بخاتم الشعار في جميع المواضع المخصصة وعلى الصور الثلاثة الموجودة بالاستمارة 8



- كتابة رقم هاتف ولى الأمر على الاستمارة الزرقاء في الجزء المخصص، إقرار الطالب وولي، جميع ما سبق ذكره بالنسبة للطالب المنتظم بالإضافة للتالى:

- يتقدم الطالب باستمارته عن طريق آخر مدرسة حصل منها على الصف الثاني الإعدادي أو آخر مدرسة رسب فيها بالصف الثالث الإعدادي.

- في حالة دخول الطالب للامتحان لأول مرة: - يتم إرفاق بيان نجاحه بالصف الأول الإعدادي وبيان - نجاحه بالصف الثاني الإعدادي على ان يكون مستخرجا في العام الدراسي 2021/2022 عام التقدم.

- الطالب الراسب في الأعوام السابقة: عليه إرفاق بيان رسوب لأخر عام رسب به الطالب.



- الطالب الناجح في العام السابق ويرغب في تحسين المجموع: - إرفاق أصل استمارة النجاح الخاصة بالعام السابق للتقدم + خطاب عدم تنسيق بالمرحلة الثانوية (تعليم ثانوي عام – تعلیم ثانوي فني) أو المدارس الخاص.

- يحرر كشف بطلاب الدمج معتمد ومختوم ويسلم مع استمارات التقدم للجنة القيد وتقوم لجنة المراجعة بتدقيق بيانات الطالب مع مسئول تسجيل البيانات على الموقع الالكتروني للوزارة الخاص بالمدرسة ومطابقة البيانات حرفيا من حيث (الاسم كامل من شهادة الميلاد - تاريخ الميلاد – الرقم القومى – كود الطالب – الديانة – النوع - تسجيل نوع الاعاقة لطلاب الدمج.

- مراجعة كشوف 12 د التي سيتم تسليمها مع كشف المسددين ومطابقتها مع الاستمارات على أن يتم طباعة كشوف 12 د من خلال موقع الوزارة عدد (4 نسخ) وتراجع جيدا مع الاستمارات بعد تصويب الأخطاء على الموقع ويعاد طبع الاستمارات الإلكترونية التي بها أخطاء وصوبت ويتم توقيع اللجنة المكلفة بالإشراف والمراجعة وتعتمد وتختم وترسل ثلاث نسخ أصلية ويحتفظ بنسخة أصلية بالمدرسة للرجوع إليها عند اللزوم.

- مراجعة الأبجدية الخاصة بالطلاب ومطابقتها مع كشف 12 د المطبوع من موقع الوزارة وتوضع الاستمارات في حوافظ للحفاظ عليها نتيجة للنقل من المدرسة إلى المديرية ويتم كتابة اسم المدرسة والإدارة التابع لها وعدد الطلاب بنين وبنات على كل حافظة وتدبيس صورة الاستمارة الإلكترونية مع الصورة الثانية لشهادة الميلاد ووضعهم في حافظة لتسليمهم لإدارة الإحصاء للمراجعة.

- الأوراق المطلوب تسليمها من المدرسة مع استمارات التقدم للجنة القيد بالمديرية مع محضر توزيع أعمال لجنة تحرير استمارات التقدم، وعدد ثلاث نسخ من كشوف 12 د النهائية بعد المراجعة بدون كشط أو تصويب تطبع من موقع الوزارة وتعتمد وتختم وطباعة كشف الطلاب المسددين المطابقة للاستمارات الورقية. کشف بطلاب الدمج (مسلسل - اسم الطالب - نوع الاعاقة - الرقم القومي) معتمد من المدرسة وفي حالة عدم وجود طلاب دمج يستبدل الكشف بإقرار من مدير المدرسة بعد وجود طلاب دمج معتمد ومختوم.

- تفويض من مدير المدرسة لمن ينوب عنه في تسليم الاستمارات للجنة القيد معتمد ومختوم وتجمع الصورة الرابعة التي قام الطالب بإحضارها في ظرف مغلق بإحكام مدون عليه اسم المدرسة والإدارة لجميع طلاب المدرسة بشرط أن يكون مدون عليها اسم الطالب رباعي ولا يوجد بها أختام وتوضع صور الاستمارات الإلكترونية مدبس بها الصورة الثانية لشهادة الميلاد في مظروف منفرد الإحصاء للمراجعة ليسلم للإدارة.