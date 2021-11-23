أخبار 24 ساعة..الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:
التعليم العالى: 26 ألفا و793 طالبًا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية
التعليم: لا توجد نماذج استرشادية لامتحان رابعة ابتدائى ونربى الطالب على التعلم
وزيرة التضامن تدشن مبادرة التدريب الإلكترونى لمكلفات الخدمة العامة
السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات خطوط بحرى بعربات تحيا مصر من الغد
الأوقاف توضح حقيقة حبس موظف بأوقاف الشرقية بحوزته 201 عملة من العصر اليونانى
الصحة: فحص 56.9 ألف طالب أولى إعدادي خلال يومين من مبادرة فيروس سى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة