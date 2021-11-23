اليوم السابع
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أكرم القصاص
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أخبار 24 ساعة..الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط

الثلاثاء، 23 نوفمبر 2021 12:00 ص
أخبار 24 ساعة..الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط دار الإفتاء ، صورة ارشيفية
إعداد مدحت وهبة

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الإفتاء

البويضات

شرعا

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