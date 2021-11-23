أخبار 24 ساعة..الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط

إعداد مدحت وهبة

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية، من بينها:

التعليم العالى: 26 ألفا و793 طالبًا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية

وزيرة التضامن تدشن مبادرة التدريب الإلكترونى لمكلفات الخدمة العامة