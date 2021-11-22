اليوم السابع
Ads
الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:25 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 09:02 م
الإفتاء: عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وفق 4 ضوابط دار الإفتاء المصرية
كتب لؤى على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت دار الإفتاء أنه من المقرر شرعًا أنَّ طلب الإنسان للذرية مشروع؛ حيث قال تعالى حكاية عن سيدنا زكريا عليه السلام: ﴿قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ﴾ [آل عمران: 38]، وقال تعالى: ﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ﴾ [الأنبياء: 89]، وأن عملية تجميد البويضات الهدف منها الحفاظ على إمكانية الحمل في المستقبل حفظًا للنسل؛ وقد أجازها العلماء بالضوابط التالية:

1- أن يكون الدافع لعملية تجميد البويضات مشروعًا، وأن يكون موجودًا وقت عملية التجميد

2- أن تحفظ البويضة المخصبة بشكل آمن يمنع اختلاطها عمدًا أو خطأً

3- أن تتم عملية التخصيب بين زوجين، بدخول البويضة المخصبة في المرأة وهي ما تزال زوجة له.

4- ألا يتم وضع البويضة المخصبة في غير رحم صاحبة البويضة

ومن المعروف أنَّ عملية تجميد البويضات من مكملات عملية طفل الأنابيب التي استقرت الفتوى على مشروعيتها بناءً على أنَّها من باب العلاج للإنجاب، والأصل مشروعية العلاج والتداوي، وعملية تجميد البويضات قد يكون الدافع لها مباحًا وقد يكون ممنوعًا شرعًا؛ لذا أجازها العلماء بالضوابط السابقة؛ حفظًا للنسل.


تجميد البويضات

دار الإفتاء

فتوى

الإفتاء

البويضات

فتاوى

التخصيب

العقم

النسل

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

دار الإفتاء: لا ينبغى للرجل منع زوجته من زيارة أهلها

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 04:53 م

دار الإفتاء توضح حكم إهداء ثواب الصوم لأصحاب الحقوق المالية

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 10:24 م

دار الإفتاء: الإكثار من الصلاة على النبى من أقرب القربات وأعظم الطاعات

الجمعة، 19 نوفمبر 2021 12:31 ص

دار الإفتاء: يجوز للزوجة إعطاء زكاة مالها لزوجها الفقير.. فيديو

الخميس، 18 نوفمبر 2021 04:56 م

دار الإفتاء: إعطاء الزكاة للأقارب المحتاجين أولى وأفضل فى الأجر والثواب

الخميس، 18 نوفمبر 2021 12:52 ص

دار الإفتاء: تزوير شهادة لقاح كورونا من الكبائر.. والطبيب مشارك فى الإثم

الأربعاء، 17 نوفمبر 2021 07:57 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة