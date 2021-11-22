التعليم العالى: 26 ألفا و793 طالبًا وطالبة ترشحوا لانتخابات الاتحادات الطلابية

كتب ـ محمد صبحى

استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د.طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، حول بدء انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات للعام الدراسي 2021/ 2022.

وأشار التقرير إلى تقدم 26793 طالبًا وطالبة للترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام 2021/2022 موزعة على النحو التالى: ( 14583 طالبًا، 12210 طالبات)، وذلك مقارنة بتقدم 25178 طالبًا العام الماضى 2020/2021 بزيادة قدرها 1615 طالبًا.

ووجه الوزير رؤساء الجامعات بالمتابعة اليومية لانتخابات الاتحادات الطلابية التى تجرى خلال الفترة من 18 نوفمبر الجارى وحتى 2 ديسمبر القادم، وتقديم تقارير وافية بشكل دورى عن سير العملية الانتخابية حتى انتهائها.

وأكد د. طايع عبداللطيف، أن الانتخابات الطلابية داخل الجامعات تتم وفقًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع الأطراف المشاركة فى العملية الانتخابية، ومراقبة الالتزام بالتباعد الاجتماعى حتى يتمكن الطلاب من المشاركة بشكل آمن، مشيرًا إلى أن الانتخابات الطلابية يتم إجراؤها وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2523 لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، وأيضًا اللائحة المالية والإدارية للاتحادات الطلابية بالجامعات الصادرة بالقرار الوزاري رقم 352 لسنة 2019.

وأضاف د.طايع، أن عقد الانتخابات الطلابية بالجامعات الأهلية والخاصة يأتي فى إطار دعم الأنشطة الطلابية، وخلق القيادات أسوة بالجامعات والمعاهد الحكومية.

جدير بالذكر، أنه تم إعلان الكشوف المبدئية يوم 21 نوفمبر، وتلقي طلبات الطعون يوم 22 نوفمبر، و فحص الطعون يوم 23 نوفمبر، وسوف يتم إعلان الكشوف النهائية يوم 24 نوفمبر، وتبدأ الدعاية الانتخابية يوم 25 نوفمبر، وتقام انتخابات الجولة الأولى بالكليات والفرز وإعلان النتائج يوم 28 نوفمبر، وتقام جولة الإعادة يوم 29 نوفمبر، ثم تقام انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم على مستوى الكليات يوم 30 نوفمبر، وتقام انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات يوم 1 ديسمبر، على أن تنتهي الانتخابات الطلابية بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس ونائب رئيس اتحاد الجامعة يوم 2 ديسمبر 2021.