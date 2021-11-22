الأوقاف توضح حقيقة حبس موظف بأوقاف الشرقية بحوزته 201 عملة من العصر اليونانى

كانت نيابة بلبيس العامة، بإشراف المستشار محمد الجمل، المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد قررت حبس موظف بالأوقاف 4 أيام على ذمة التحقيقات، لحيازته 201 عملة من العصر اليونانى والرومانى.

وردت معلومات لضباط مباحث سياحة وآثار الشرقية أكدتها التحريات، تحت إشراف اللواء مدحت منتصر مدير الإدارة العامة لمباحث السياحة والآثار، مفادها قيام موظف بالأوقاف ومقيم العبور والمطلوب التنفيذ عليه فى 9 قضايا، بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار فيها والتربح من وراء بيعها.