النقل تعلن معدلات تنفيذ مشروع توسعة الطريق الدائرى والقطاعات المنتهى تنفيذها

كتب ـ رضا حبيشى

أعلنت وزارة النقل معدلات تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والقطاعات التى انتهى تنفيذها، حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء كوبرى أعلى نفق سعد الدين الشاذلى، والانتهاء من كوبري عدلي منصور بمنطقة موقف العاشر وتشغيله تجريبياً والذي يساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان نفق السلام يشهدها طوال الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج فى اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج ثم تابع الوزير ربط الطريق الدائري بمحور الطوارئ، حيث تم الانتهاء من الكوبري أعلى محور الطوارئ، وجار تنفيذ المنازل والمطالع بعد إنهاء الإزالات المتعارضة، لعمل ربط حر بين المحور والدائري لخدمة أهالي جسر السويس ومدينة السلام.

وأكدت الوزارة وضع اللمسات النهائية لأعمال تنفيذ كوبري المرج الذي بلغت نسبة تنفيذه 99.5 %، والذي سيخدم الحركة المرورية القادمة من مؤسسة الزكاة وحتى مُسطرد، كما يتضمن 4 مطالع ومنازل لسهولة الحركة المرورية التبادلية مع الطريق الدائري وشارع المرج، ويعبر الكوبري أعلى محطة الصرف الصحي ومحطة مترو الأنفاق وموقف الأقاليم بالمرج، وكذلك تفقد أعمال كوبري مسطرد الذي بلغت نسبة تنفيذه 97% حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل إلى جانب الكوبرى الحالي، بالإضافة إلى عدد من المطالع والمنازل لخدمة حركة تنقل المواطنين المسافرين إلى الإسماعيلية عبر طريق مُسطرد - بلبيس الإسماعيلية الزراعي، أو المتجهين إلى مُسطرد عبر نفس الطريق، ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من أعمال الأسفلت في المسافة من سعد الدين الشاذلي حتى الاسكندريه الزراعي، كما تم متابعة أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري مع طريق القاهرة الاسكندرية الزراعي حيث يتم تطوير وتوسعة الطريقين بهذا التقاطع الحيوي لتحقق السيولة المرورية المطلوبة، وأنه تتم كافة الأعمال وفقا لقياسات الجودة العالية والاهتمام باعمال النيوجرسي والتنسيق مع المرور لاستمرار أعمال إزالة المخلفات على مدار 24ساعة، وكذلك أعمال النظافة على مدار الساعة والاهتمام باللوحات الإرشادية والاستغلال الامثل للمساحات أسفل الكباري وطرحها للمستثمرين والالتزام بالخطة الزمنية لتنفيذ البنية التحتية لمنظومة النقل الذكي ( ITS ) و كذلك خطة تطوير وتدعيم نظام الإنارة على الطريق الدائري.

وشددت الوزارة في على أنه بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتوسعة سيصبح الطريق بعدد 7 حارات بكل اتجاه، عدا كوبري المنيب فسيصبح 8 حارات بكل اتجاه، مشيراً إلى أننا نسابق الزمن للانتهاء من هذا المشروع الهام وأن أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة التي يتم تنفيذها ستسهم في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية، مشيرا إلى أنه روعي في الاعمال التي يتم تنفيذها حاليا للتطوير الشامل للطريق إنشاء حارات لمسارات ومحطات أتوبيسات BRT التي سيتم تسييرها على الطريق الدائري بعد انتهاء أعمال التطوير والذي يعد طفرة كبيرة في وسائل المواصلات.

جدير بالذكر، أنه يجري العمل في عدد من القطاعات الأخرى بمشروع التطوير الشامل للطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى مثل تطوير المسافة من نزلة طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي حتى تقاطع الدائري مع طريق الواحات بطول 7 كم حيث يتم توسعة الطريق في هذه المسافة ليصبح 8 حارات في كل اتجاه (5 طرق رئيسية و3 حارات طريق داعم في كل اتجاه) وذلك لاستيعاب الكثافات المرورية ولخدمة التنمية السياحية الموجودة بمنطقة الهرم والمتحف المصري الكبير، وكذلك إنشاء محور جديد على ضفتي ترعة المريوطية للربط بين الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى والدائري الأوسطي والدائري الإقليمي؛ حيث تم الانتهاء من أعمال التصميمات الخاصة بالمحور وجاري البدء في الاعمال التنفيذية بالمشروع، بالإضافة إلى إنشاء عدد 2 مطلع ومنزل واحد لربط البحر الأعظم بالطريق الدائري لخدمة كافة اتجاهات الحركة المرورية بالمنطقة.

وكذلك ربط الطريق الدائري بمحور الزمر وتطوير تقاطع الدائري مع شارع عثمان محرم حيث يتم تنفيذ عدد 2 مطلع و2 منزل تسهيلًا لحركة تنقل المواطنين. وكذلك أعمال تنفيذ محور الجزائر وربطه بالطريق الدائري بعدد 2 مطلع و2 منزل حيث تم الانتهاء من تنفيذ المنزل القادم من الكورنيش متجهاً الى البساتين بالإضافة إلى الأعمال الجارية في تقاطع الكورنيش مع الطريق الدائري حيث تم استحداث مطلع للقادم من حلوان متجهاً الى القاهرة الجديدة، بالإضافة إلى أعمال توسعة كوبري المنيب العلوي على النيل بطول 1 كم ليصبح 8 حارات كل اتجاه بدلًا من 4 حارات، حيث يتم إنشاء كوبري جديد بالكامل شمالًا وجنوباً، إلى جانب كوبرى المنيب الحالى وحيث بلغت نسبة تنفيذه 99 %، كما بلغت نسبة تتفيذ تقاطع الطريق مع الأوتوستراد، 100% والتي شملت توسعة كوبري الأوتوستراد والمطالع والمنازل التي تربط الكوبري بطريق الأوتوستراد وفصل الطريق السطحي المتجه إلى مدينة نصر عن الكوبري العلوي المتجه إلى حلوان هذا وقد تم الانتهاء من قطاع الاوتوستراد – سعد الدين الشاذلي بنسبة التنفيذ 100% وجاري توسعة نفق كارفور بالمعادي لتحقيق السيولة المرورية.