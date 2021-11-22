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السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات خطوط بحرى بعربات تحيا مصر من الغد

الإثنين، 22 نوفمبر 2021 10:27 م
السكة الحديد تعلن استبدال عربات بعض قطارات خطوط بحرى بعربات تحيا مصر من الغد قطار ،صورة ارشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت هيئة السكة الحديد استبدال تركيب عربات بعض القطارات علي بعض الخطوط بعربات تحيا مصر وذلك من أجل راحة وتلبية رغبات الجمهور اعتبارا من غدًا الثلاثاء 
 
أولا : خط طنطا / منوف/ القاهرة والعكس اعتبارا من يوم 23/11/2021
 تعديل  تركيب قطارات 535/ 544/ 121/ 558  لعربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحاليه .
ثانيا: خط القاهرة / طنطا / الإسكندرية والعكس:
اعتبارا من يوم 24/11/2021
- تعديل تركيب قطار 15  اكسبريس القاهرة / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 32  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 35  اكسبريس القاهرة / طنطا  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارا من يوم 25/11/2021
- تعديل تركيب قطار 3  اكسبريس طنطا / الاسكندرية لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار 132  اكسبريس الاسكندرية / القاهرة  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
- تعديل تركيب قطار  31  اكسبريس القاهرة / دمنهور  لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
اعتبارا من يوم 26/11/2021
 
- تعديل تركيب قطار  2  اكسبريس دمنهور  / القاهرة لعربات روسي بعدد 10 عربات وفي نفس جدوله الحالي .
ثالثا : خط بنها / ميت غمر
اعتبارا من يوم 24/11/2021
- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 819  ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة بنها الساعة 4.15 يصل ميت غمر الساعة 5.25.
- إعادة تشغيل وتعديل تركيب قطار 820  ركاب ميت غمر / بنها  لعربات محسنه بعدد 5 عربات علي أن يقوم من محطة ميت غمر الساعة 6.00 يصل بنها 7.05 .
- تعديل تركيب قطارات 823/ 824/ 827/ 828 / 831/ 837/ /838 ركاب بنها / ميت غمر لعربات محسنه بعدد 5 عربات وفي نفس مواعيدهم الحالية .
رابعا : خط الجيزة / الوسطي / الفيوم والعكس
اعتبارا من يوم 24/11/2021
- تعديل  تركيب قطارات 135/ 134/ 1105/ 140/ 127/ 136/ 147/ 152/ 145و  130/ 143/ 146/ 153/ 156 عربات محسنه تحيا مصر وفي نفس جداولهم الحالية .


 

 
 
 
 
 
 

 


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