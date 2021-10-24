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اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية: فتح العمرة أمام المصريين خلال أيام

الأحد، 24 أكتوبر 2021 10:47 م
اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية: فتح العمرة أمام المصريين خلال أيام برنامج "90 دقيقة"
كتب محسن البديوى

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تحدث سعد بن جميل القرشي مستشار اللجنة الوطنية للحج والعمرة السعودية، عن إعلان المملكة العربية السعودية فتح الحرم بكامل طاقته الاستيعابية.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامجها "90 دقيقة" المذاع على شاشة المحور، " نتابع حالات الكورونا في الدول، وهناك شروط تتضمن الحصول على اللقاح، وقريبًا جدًا سيتم قدوم المصريين والعودة لأداء العمرة.. وإن شاء الله خلال أيام".

وذكر أنه تم فتح  50 بوابة في الحرم المكي، وهناك أعداد كبيرة أدت صلاة الجمعة الماضية، وبدون تباعد، والمملكة تعمل تدريجيًا على فتح المطارات والقدوم من الدولة، ولكن ليس بنفس طاقة ما قبل كورونا، وستكون بأعداد محددة.

 

 


برنامج 90 دقيقة

سعد القرشي

الحج والعمره

مستشار اللجنه الوطنيه للحج

السعوديه

90 دقيقه

بسمه وهبه

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