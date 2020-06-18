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أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

الخميس، 18 يونيو 2020 12:00 ص
أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
 
وفيما يلى أبرز الأخبار: 
 

وزير الرى: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر

الرئيس السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا

الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة
 
الصحة: 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة
 
رجاء الجداوى فى انتظار نتيجة المسحة الثالثة وتطالب محبيها بالدعاء لها
 
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا
 
وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين
 
وزيرة التخطيط أمام النواب: الإحصائيات المصرية تحظى بثقة النقد الدولى
 
"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية
 
السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس
 
حصاد الوزارات.. التموين تبدأ مفاوضات مع شركات منتجة لكمامات قماش للحصول على أفضل أنواع
 
 
 
 

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