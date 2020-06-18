أخبار × 24 ساعة..السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين بليبيا

سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وفيما يلى أبرز الأخبار:
وزير الرى: مفاوضات سد النهضة لم تحقق تقدم يذكر
الرئيس السيسى يكلف أجهزة الدولة بانهاء أزمة المصريين المحتجزين فى ليبيا
الصحة: توفير 100 سرير رعاية مركزة و20 جهاز تنفس صناعى بمستشفيات محافظة الجيزة
الصحة: 95% من الوفيات بفيروس كورونا فى مصر مصاحبة لأمراض مزمنة
رجاء الجداوى فى انتظار نتيجة المسحة الثالثة وتطالب محبيها بالدعاء لها
الصحة العالمية: الديكساميثازون أثبت قدرته على خفض معدل الوفيات كورونا
وزير المالية: رفع حد الإعفاء الضريبى حقق 5 مليارات جنيه وفرا لصالح المواطنين
وزيرة التخطيط أمام النواب: الإحصائيات المصرية تحظى بثقة النقد الدولى
"البيئة" توافق على السماح للقنوات الأجنبية بالتصوير داخل بعض المحميات الطبيعية
السيسى يشارك فى قمة صينية - أفريقية مصغرة عبر الفيديو كونفرانس
حصاد الوزارات.. التموين تبدأ مفاوضات مع شركات منتجة لكمامات قماش للحصول على أفضل أنواع
مترو الأنفاق: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث
الصحة: تلقينا 200 ألف طلب تسجيل للتبرع بالدم عبر حملة الوزارة على فيس بوك
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