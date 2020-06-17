محافظ الجيزة: فتح مراكز صحية وعيادات متنقلة لعلاج أصحاب الأمراض المزمنة.. صور

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الحيزة على تسخير كافة إمكانيات المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد مشيرًا إلي تضافر جميع الجهود للتغلب على هذه الجائحة، وتم تشكيل لجنة للمرور على المستشفيات بصفة دورية وفقًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء للتأكد من تقديم الخدمات الطبية لجميع المرضى.

تصريحات المحافظ جاءت عقب لقاءه اليوم مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحه وبحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وذلك للوقوف على الاجراءات التى سيتم اتخاذها خلال المرحلة المقبلة للسيطرة على فيروس كورونا فى ضوء رصد ارتفاع حالات الاصابه بفيروس كورونا بمحافظتى القاهرة والجيزة .

وشهد اللقاء عددا من النقاط ومنها تنظيم مسارات تقديم الخدمة الطبية لمصابي فيروس كورونا المستجد بجميع المستشفيات المخصصة لاستقبال الحالات المصابة والمشتبه في إصابتها بفيروس كورونا وفقًا لبروتوكولات العلاج المحدثة بالاضافة الى خطط توزيع الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بحسب الطاقة الاستيعابية لكل مستشفى.

وأشار محافظ الجيزة، إلى أنه تم انشاء غرفة عمليات للتعامل مع أزمة كورونا تضم ممثلين عن مديرية الشئون الصحية والتأمين الصحى وهيئة الإسعاف والاحياء والمراكز وتزوديها بخطوط ساخنه لسرعة التعامل والاستجابة الفورية للتغلب على أي تحديات قد تواجه المرضى، مؤكدًا أن الدولة بكافة أجهزتها قادرة على مواجهة فيروس كورونا وخير مثال هو تنفيذ مبادرة الرئيس 100 مليون صحه والتى حققت نجاحا كبيرا فى علاج اكثر من 2,6 مليون مواطن من فيروس سى.

وأوضح راشد، أن الجميع عليه ادوار يجب ان يؤديها لكى نتمكن من العبور من تلك الجائحه و المواطن هو الحلقة الاهم فى المنظومة لما عليه من دورا كبيراً فى تنفيذ الاجراءات الوقائية التى من شأنها مواجهه تفشى الفيروس، مناشدا المواطنين بعدم اللجوء الى المستشفيات الا فى حاله الحاجه الى ذلك لكى يتسنى للمستشفيات تقديم الخدمة الطبيه للحالات الحرجة او التى تستدعى التواجد بالمستشفيات .

وأعلن راشد عن أنه من خلال التنسيق مع وزارة الصحة سيتم فتح العديد من المراكز الصحية لاستقبال مرضى الأمراض المزمنة وهى الفئة الأكثر عرضة للإصابة بالفيروس إضافة إلى الدفع بالعيادات المتنقلة لتقديم الخدمات العلاجية مؤكدا على الاتفاق على سلسله من الاجراءات مع وزارة الصحة لتحقيق السيطرة على الفيروس خلال المرحلة المقبلة .

ووجه محافظ الجيزة الشكر لجميع العاملين بالمنظومة الطبيه لما يبذلونه من جهد لتقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية لجميع المرضى مؤكدا على الحرص على التواصل المستمر معهم على مدار ال 24 ساعة لمتابعة التطورات أولًا بأول، لتذليل أي عقبات أو تحديات قد تواجههم، والعمل على حلها فورًا مشيداً بخطة وزارة الصحه لمواجهة فيروس كورونا المستجد .