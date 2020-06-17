مترو الأنفاق: أوشكنا على الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث

كتب أحمد عرفة

أعلن الدكتور عصام والى، رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، وصول أول قطار من صفقة قوامها 32 قطارا بخصوص الخط الثالث، حيث إنه من أهم خطوط المترو الخمسة الجارى تنفيذها خلال الفترة الراهنة.

وأشار رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق، فى تصريحات تلفيزونية، أن وصول هذا القطار يأتي ضمن سفقة تبلغ 6 مليارات و400 مليون جنيه، حيث تم التخطيط لتزامن وصول القطارات خلال استكمال وافتتاح المراحل المختلفة للخط الثالث من مترو الأنفاق.

وتابع رئيس الهيئة القومية لمترو الأنفاق: نحن بصدد الانتهاء من المرحلة الرابعة من الخط الثالث وبالتالى لابد من زيادة عدد القطارات العاملة لأن الموجود حاليا 16 قطار، ومن المخطط أن يرتفع إلى 48 قطارا، موضحا أن القطار الجديد مزول بأعلى الإمكانيات التكنولوجيا، وتم تخصيص مكان لذوة الاحتياجات الخاصة، والقطار الجديد مكون من 8 عربات، موضحا أنه طفرة جديدة لمترو الأنفاق فى مصر.

وفى وقت سابق قال اللواء عصام والى أنه يتم حاليا نقل التكنولوجيا لمصر في مترو الإنفاق، موضحا أن تلك القطارات الـ 32 تتضمن أعلى معايير ممكنة، وتتضمن أخر ما توصل له العالم من تكنولوجيا في خطوط مترو الأنفاق، وتتسم بمعدلات أمان وقيادة وتشغيل وسيطرة وتحكم مركزى متميز للغاية.

وأوضح رئيس هيئة القومية للأنفاق أن هذه القطارات تتضمن تحكم أوتماتيكى بشكل كامل، ويكون التدخل البشرى في حالة الطوارئ، كما أن القطارات مكيفة مثل بقية قطارات الخط الثالث، إلا أن نوعية التكييف مختلفة للغاية، وتم تزويد القطار بكاميرات داخل العربات للتحكم ومراقبة سلوك الركاب بصفة عامة والحافظ على أمنهم، ومزود بكاميرات خارجية للاستطلاع والمسافات البينية والركاب على الأرصفة لتأمين المواطنين، بجانب أساليب تعامل مع الطوارئ.